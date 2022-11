Niña de cuatro años habría sido abusada por un menor de 13 años en Bogotá

Una caso de presunta violación fue confirmado por la autoridades de Bogotá, en el que la víctima es una niña de cuatro años; el presunto responsable también es menor de edad. De acuerdo con la Policía Metropolitana de la ciudad, el hecho sucedió el jueves 17 de noviembre, cuando la pequeña habría sido abusada por un adolescente de 13 años.

Según las recopilaciones del caso, al sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, una persona acudió al Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía del barrio Arborizadora Alta en la carrera 43A n.° 73 sur-8 y, con una prueba de video, hizo la denuncia del abuso contra la niña.

Enseguida, las autoridades llegaron hasta la carrera 42 con calle 72A sur 41A, para aprehender al presunto responsable. Lo que comparte la Policía del sector es que el menor de 13 años habría aprovechado que en el hogar se quedó solo con la menor, nueve años menor que él.

Por su parte, el teniente coronel Paulo Cruz alertó sobre la gravedad y sensibilidad del caso, mucho más al tratarse de dos menores de edad. Además, para abordarlo se necesitó de la presencia de otros organismos.

“Es un caso que tiene que ver con un tema sexual. Tenemos todo el acompañamiento de nuestro grupo de Infancia y Adolescencia y, obviamente, de Bienestar familiar”, dijo Cruz.

Conjuntamente, el informe detalló que la niña fue enviada a un centro médico y, desde allí, el Bienestar Familiar se apersonó de la situación. Respecto al presunto menor abusador, pasó al poder de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Sin embargo, el teniente coronel especificó que al tratarse de una acusación en contra de un menor de edad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también tiene que intervenir.

“Insisto que este es un tema de acompañamiento, atención de derechos y el llamado de atención a la comunidad y padres de familia para que no descuiden a nuestros niños y adolescentes, no dejarlos solos y, sobre todo, instruirlos y capacitarlos para que no se presenten este tipo de casos”, señaló el coronel Paulo Cruz.

Capturan a profesor de un colegio en Suba en Bogotá por abusar de menor de 7 años

Antes de terminarse octubre, una niña de tan solo siete años de edad y que cursa primer grado en el colegio distrital Juan Lozano y Lozano habría sido abusada sexualmente por el profesor de educación física.

El profesor habría abusado de la niña en uno de los baños de la institución educativa. La madre de la menor puso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y los uniformados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron al profesor.

Desde el ente investigador le confirmaron a SEMANA que se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del agresor. La audiencia fue reservada por ser una menor de edad.

La Secretaría Distrital de Educación se pronunció al respecto. “Tan pronto nos enteramos de la situación, el 31 de octubre, se entabló comunicación con la institución educativa para la verificación de la activación del protocolo correspondiente para este tipo de situaciones y con la acudiente de la estudiante para la orientación en el debido proceso de restablecimiento de sus derechos. Cabe anotar que la estudiante está recibiendo acompañamiento especializado por parte de la Secretaría Distrital de Salud”.

De igual modo, la entidad verificó que los hechos hubiesen sido notificados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Fiscalía General de la Nación, autoridad que adelantó la captura del presunto agresor el mismo día.