Niños venezolanos están siendo instrumentalizados para trabajar en Corabastos

Luego de un trabajo de investigación con cámaras escondidas en Corabastos la central mayorista más grande del país, el concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, Óscar Ramírez Vahos, denunció la manera en la que opera el trabajo infantil en esta central de alimentos.

Según puede verse en las imágenes captadas desde tempranas horas de la madrugada, decenas de niños trabajan en distintas funciones en este lugar. “Lo que logramos captar fue dramático: niños a las tres de la madrugada trabajando como vendedores de hortalizas y como cargadores de mercancías pesadas” dijo Ramírez.

Para el cabildante: “Los niños deberían estar durmiendo, descansando para luego ir al colegio, en realidad están trabajando en labores física y mentalmente exigentes, sin que las autoridades hagan absolutamente nada”.

En la investigación adelantada por el concejal se logró detectar la presencia de niños venezolanos que estarían siendo instrumentalizados para trabajar como cargadores o “coteros” en Corabastos.

“Las imágenes son escalofriantes. Rompe el corazón ver que hay niños de incluso 13 años cargando bultos de varias arrobas a cambio de unos cuantos miles de pesos; niños inocentes que no tienen ningún reparo en confesar ante cámaras que vienen de Venezuela y que esta es la forma cómo se ganan la vida. En Colombia los derechos de los niños venezolanos deberían garantizarse. Ni un solo niño, sea de la nacionalidad que sea, debe ser instrumentalizado en suelo colombiano”, dijo Ramírez Vahos.

Según el Observatorio Proyecto Migración Venezuela, 4 de cada 10 venezolanos en Colombia son menores de edad, factor que aumenta el riesgo de trabajo infantil en todas sus modalidades.

“Lo que vemos es una total falta de control por parte de las autoridades. Aquí el llamado más urgente es al ICBF, máxima autoridad en materia de protección de los derechos de la niñez, que no ha hecho absolutamente nada por los niños que trabajan en Corabastos”, afirmó el concejal.

Y puntualizó: “Necesitamos que hagan operativos con mayor contundencia y regularidad. Si esto sucede en la plaza de mercado más grande del país, ante los ojos de todos, ¿qué no pasará en otros lugares del territorio nacional? Exigimos resultados por parte del ICBF en la lucha contra el trabajo infantil, que apenas se redujo 0,2% en 2021, según cifras del Dane”.

#EnVivo @CABLENOTICIAS Más de 60.000 niños están sometidos al trabajo infantil en Bogotá. ¿Por qué el ICBF no actúa con mayor decisión?



Todos los ciudadanos sabemos que en Corabastos y en innumerables esquinas y puentes de la ciudad los niños están siendo instrumentalizados. pic.twitter.com/R1PFqqI9S9 — Oscar Ramírez Vahos (@oramirezvahos) June 13, 2022

Falsas ofertas de empleo

Decenas de personas venezolanas han sido víctimas de las llamadas fake news o noticias falsas, que llegan por viralización en internet.

Ese es el caso de Carlos (nombre cambiado por seguridad) a quien, de acuerdo con el Proyecto Migración Venezuela, a pesar de que varios de sus compañeros de trabajo le advirtieron que lo iban a estafar, no les prestó atención.

Una cadena que le llegó por WhatsApp lo invitaba a aplicar a una vacante como operario de torno en Funza, Cundinamarca. Esa era su profesión en Barquisimeto, desde donde migró a Colombia, y pensando que volvería a lo que más le gusta pidió un día de permiso para alistarse y acudir a la convocatoria.

No le pareció raro que le pidieran consignar 35.000 pesos para, supuestamente, practicarle unas pruebas de habilidad y cayó en la trampa, como decenas de personas venezolanas que a diario resultan estafadas con mensajes falsos.

“Pues me comuniqué a un celular que venía en el mensaje de WhatsApp y me dijeron que tenía que pagar esa plata para que ellos alquilaran el torno donde me iban a evaluar; yo la pagué y me quedé esperando la citación. Mis panas me dijeron que parecía una estafa, pero yo no les creí”, relata mientras se lamenta de que, además de la plata que perdió, dejó de ir a trabajar un día y no ha podido reponer ese turno.

Expertos consultados por el Proyecto Migración Venezuela confirman que este tipo de situaciones son muy usuales, y que no hay una estadística confiable de cuántos casos se presentan porque la mayoría de los afectados no denuncia por pura y física vergüenza. Muchas de las noticias falsas se pueden consultar en este sitio web de la Policía Nacional.