“No dar papaya” y “echarse la bendición”: bogotanos le cuentan a Juan Diego Alvira cómo se protegen de la inseguridad en la capital

La inseguridad en Bogotá es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos, quienes les exigen a las autoridades y a la alcaldesa Claudia López tomar medidas efectivas que ayuden a combatir el hurto de celulares, los atracos, los robos a comercios, entre otros delitos de alto impacto que se cometen en la capital.

El transporte público, incluido TransMilenio, es uno de los espacios en donde los ciudadanos más se sienten en peligro, dado que allí, a diario, se registran diferentes hechos delictivos que no solo ponen en riesgo los bienes materiales de los usuarios, sino su integridad y hasta su vida.

En entrevista con La Esquina, programa que conduce el periodista de SEMANA, Juan Diego Alvira, algunos transeúntes entregaron su opinión sobre la inseguridad en Bogotá y luego de que todos coincidieran en que la ciudad está tomada por el delito, ellos mismos entregaron la fórmula para no ser víctimas de los delincuentes.

No salir en la noche, no sacar el celular, no moverse en transporte público, son tan solo algunas de las alternativas por las que han optado los bogotanos que, además, coincidieron en no sentirse seguros en la capital; incluso, varios confesaron haber sido atracados en varias oportunidades.

Así mismo, otros transeúntes fueron un poco más sarcásticos y aseguraron que la única alternativa para hacerse invisible a los delincuentes es “echarse la bendición” o “no dar papaya”, frase a la que coloquialmente se le dice que es el onceavo mandamiento.

“Es asombroso ver cómo la gente, a modo casi que de ironía, con algo de sarcasmo, no dice otra cosa distinta a que, hoy por hoy, en Bogotá, no queda otra que echarse la bendición cuando sale uno a la calle; una cosa completamente absurda”, dijo Alvira luego de escuchar la opinión de los bogotanos.

El tema toma más relevancia gracias a la llegada de la época de fin de año y del pago de las primas y vacaciones a los trabajadores, lo cual hace que los delincuentes estén mucho más activos buscando víctimas en las calles, centros comerciales, cajeros automáticos, entre otros lugares.

“Hay que estar hoy por hoy más atento que nunca debido a que se viene el remate del 2022 y la gente suele tener platica en el bolsillo. Le pagan su prima, sus vacaciones a quienes salen a descansar durante estos días. Hay que tener máxima precaución, no dar papaya. Esto es lo más ilógico y falta de sentido común del mundo, pero que le hacemos. La verdad es que hoy nos sentimos bastante desprotegidos cuando salimos a caminar pro las calles”, agregó Alvira.

Muy pocas personas se sienten seguras en Bogotá. Esto es lo que opinan los ciudadanos sobre el tema y cómo evitar ser robados. Lo primero es "no dar papaya". ¿Usted qué opina? #DeLaSeguridadPiensohttps://t.co/oriKy1r10d pic.twitter.com/KbCG1w2bcY — Revista Semana (@RevistaSemana) December 12, 2022

Nuevos policías para Bogotá

A comienzos de diciembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó la llegada de 1.500 nuevos uniformados para reforzar la seguridad en la capital, en especial, la de TransMilenio, sistema que se ha visto afectado por los constantes asaltos violentos, hechos de intolerancia y denuncias sobre abuso sexual en sus estaciones y articulados.

Según la mandataria distrital, con este nuevo refuerzo, se completan los 3.000 uniformados con los que se comprometió cuando llegó al Palacio de Liévano.

“Como lo prometimos, 1.500 policías llegan a reforzar la seguridad de Bogotá. Especialmente TransMilenio. Hoy reciben su grado y así completamos los 3.000 policías que nos comprometimos a financiar desde la Alcaldía”, dijo la mandataria en su cuenta en Twitter.

Pese a estos refuerzos, el sentir de la ciudadanía sigue siendo contrario a lo deseado por las autoridades, pues los bogotanos se están viendo obligados a dejar de salir a las calles por miedo a ser víctimas de atracos, robos y hasta de homicidios.