“No demos un salto al suicidio, es el tiempo de la vida”: la contundente frase de Petro al reforzar su llamado a votar por el cambio

Desde este lunes, la campaña presidencial es otra, y Gustavo Petro lo tiene claro. Por eso, el grueso del discurso que pronunció este domingo tras obtener más de 8.527.029 votos en la primera vuelta presidencial, lo dedicó a marcar distancia de su rival, Rodolfo Hernández, un dirigente que de posible aliado político pasó a ser su principal amenaza en su conquista por la Casa de Nariño.

Sin mencionarlo, el candidato de la izquierda transitó por todos los hechos políticos y controvertidos que han rodeado la candidatura del ingeniero santandereano y les dejó claro a los colombianos que un posible gobierno del exalcalde de Bucaramanga se traduciría en un salto al suicidio.

Petro, quien pronunció unas palabras poco triunfalistas y más bien con cierta dosis de preocupación porque en su cálculo político tenía claro que ganaría la presidencia en primera vuelta, aseguró que lo que se disputa actualmente en Colombia es el verdadero cambio. “Hay cambios que son al vacío; hay cambios que no son cambios, son suicidios. Nosotros queremos invitar a toda la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad, un cambio hacia adelante, un cambio constructivo, un cambio que nos permita una nueva era mucho más próspera, de mucho más bienestar, de mucha más capacidad tanto para el pueblo como para la Nación colombiana”, dijo Petro.

Anunció que desde la misma noche del domingo, cuando la Registraduría culminaba el preconteo electoral, Colombia empezaba a definir qué clase de cambio es el que quiere entre “suicidarnos o avanzar. Yo pienso y creo que debemos avanzar”.Gustavo Petro afirmó “que la corrupción no se combate con frases de Tik Tok”, una red social que Rodolfo Hernández ha venido conquistando y que se ha convertido en la principal tribuna publicitaria de su carrera por la presidencia.

El público aplaudió, mientras el candidato siguió lanzando dardos contra Hernández. “La corrupción se combate arriesgando la vida porque es un régimen de corrupción el que enfrentamos. Nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción. No es de mentira, es de verdad. No estamos aquí para engañar con discursos, sino para plantear las realidades sobre la mesa y decirle a la sociedad colombiana hacia dónde vamos”, agregó el líder del Pacto Histórico.

Gustavo Petro dio su último discurso en plaza pública antes de la primera vuelta presidencial. - Foto: Esteban Vega

La sociedad colombiana –según el candidato presidencial que celebró su votación en las urnas en comparación con las elecciones de 2018 y las del 13 de marzo pasado, cuando compitió en la consulta interna del Pacto Histórico– tiene que analizar hoy la decisión de país que quiere para los próximos cuatro años: “¿Queremos más violencia? ¿Queremos más corrupción?”, preguntó.“Mi contradictor está imputado por corrupción.

¿Eso es lo que queremos? No es un proceso de mentira, son unos indicios reales. ¿Seguimos por ahí? ¿Seguimos por el camino de las frases huecas, mientras lo que se encubre es mantener las cosas como están y aletargamos cuatro años más el cambio verdadero de Colombia?

Aletargar cuatro años más el cambio verdadero del país solo significará más destrucción de la paz, lo que significa muchos más muertos (...)”, enfatizó.Petro también aprovechó la polémica respuesta de Rodolfo Hernández durante la semana pasada, cuando se refirió a cuál era el papel de las mujeres en política. En esa oportunidad, al santandereano le preguntaron si creía en la labor de la mujer, en la dirección o gobernando y él, sin dudarlo, respondió que no. “Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta”, dijo el segundo candidato más votado este domingo.

El comentario fue visto por los opositores del ingeniero como machista, y Petro, cuya principal estrategia será atacar a su adversario, empezó a capitalizarlo políticamente desde este domingo.“¿Por qué no damos un salto en el conocimiento hacia adelante? ¿Por qué no permitimos que la ciencia pueda cogobernar con el presidente? ¿Por qué no permitimos que las mujeres no se queden en la casa y puedan cogobernar con el presidente? ¿Por qué pretendemos que una sociedad es aquella donde los hombres gobiernen y las mujeres cocinan? Es momento de llegar a la modernidad”, dijo Petro. Al líder del Pacto Histórico no se le escapó ningún hecho polémico de Hernández.

También recordó el controvertido audio en el que el ingeniero, uno de los principales constructores de Santander, confesó que gran parte de su fortuna se debía a que él financiaba los edificios que hacía y cogía el dinero de las hipotecas. Al menos, así se escuchó en esa grabación que terminó en poder de la prensa, en la que además se le escuchó cuando reconoció que “esa es la vaca de leche (...) Imagínese 15 años un hombrecito pagándole intereses.

Eso es una delicia”.“¿Quién puede considerar que el cambio real consiste en tener a centenares de miles de familias esclavizadas pagando créditos hipotecarios, porque a los dueños de esos apartamentos y casas les parece delicioso que los hombrecitos paguen 15 años al propietario multimillonario hasta poder tener una casa? ¿Creemos que esa es la sociedad que puede construir justicia social? ¿Ese es el cambio? Eso es lo que ha habido durante dos siglos en Colombia”, añadió el jefe de la Colombia Humana.

Gustavo Petro dio su último discurso en plaza pública antes de la primera vuelta presidencial. - Foto: Cortesía

Y una más: “¿Ustedes creen que podemos llegar a la paz y la convivencia y ser una gran nación si admiramos a Hitler?”, preguntó Petro. El público respondió “no” en coro. “Entonces, ya tenemos unos caminos que escoger. Nosotros hemos propuesto un cambio real y estable, un cambio verdadero donde la familia, que es la primera comunidad, pueda fortalecerse (...)”, dijo a renglón seguido. Después de pronunciar el rosario de ataques contra Hernández, Petro aprovechó para pedirles a los colombianos “que no sigamos como estamos, que no nos hundamos más en la violencia, en la corrupción, en la injusticia.

No demos un salto al suicidio, es el tiempo de la vida, no del suicidio. El cambio es por la vida”, manifestó. En el discurso, Petro, el economista, reveló que está a 1 millón de votos para ganar la presidencia. Es decir, el candidato contempla gobernar al país con 9.527.421 respaldos, un dato inferior a los 10,3 millones de electores que obtuvo Iván Duque cuando ganó la presidencia en 2018. “Estamos a un millón de votos para ganar.

Si esta cifra –la de este domingo– cambia de 8 a 9, ganamos. Cambiamos a Colombia”, sentenció.El candidato, quien obtuvo 2.500.000 electores por encima de Rodolfo Hernández, tiene como principal estrategia buscar ese millón de sufragios en los próximos 20 días. “Están entre los que no votaron por nosotros en el Caribe colombiano”, anunció.

También en Antioquia, un departamento donde Federico Gutiérrez ganó y dobló en respaldos al candidato petrista. “Ese es un pueblo laborioso que yo conozco, conservador de antaño, no es tonto, no es bobo, no va a llevar a Colombia al suicidio. Los invito a acercarse a nosotros, a entendernos, a dialogar, a juntarnos en una posibilidad de transformación”. Petro también invitó a participar de su proyecto político a los ciudadanos del Huila, del Tolima, de Cundinamarca –el departamento que lo eligió por primera vez congresista–, a los habitantes de Boyacá. “Acá es donde está la posibilidad de un desarrollo y de una prosperidad agraria”, afirmó.

Gustavo Petro apuesta a conquistar cientos de votos en la recta final de la contienda política. - Foto: CAMPAÑA GUSTAVO PETRO

Extendió la invitación a la población de Norte de Santander para que respalden su propuesta de cambio en la segunda vuelta. De hecho, el candidato de la izquierda ha promovido la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela que, según él, dinamizará la economía de la región.

“Invito a toda esta militancia y activismo a conquistar, a convencer con tranquilidad, con amor a la familia, a la comunidad con la que se vive o se estudia para lograr lo que esta generación puede darle a la historia de Colombia: el primer gobierno popular y democrático, de un verdadero cambio pacífico, el primer gobierno, quizás, transparente y decente en estos tiempos”. Entre sus palabras, en ocasiones con un tono de aparente regaño, no podían faltar sus ataques contra la derecha y el gobierno de Iván Duque.

“Los partidos políticos aliados al gobierno del presidente Duque, su proyecto político, han sido derrotados en Colombia. La votación total del país, lo que lanza es ese mensaje central al mundo: se acaba un periodo, se acaba una era”. Con su discurso, cargado de ataques contra su contradictor, Petro ofreció unabrebocas de lo que será la turbulenta campaña que vivirán los colombianos en los próximos 20 días.