“No encontramos elementos, lineamientos, estrategias, acciones para la lucha contra el narcotráfico”, duro pronunciamiento del fiscal Francisco Barbosa frente al proyecto de política contra las drogas

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se ha convertido en la piedra en el zapato de la administración del presidente Gustavo Petro en todos los temas que tienen que ver con sometimiento a la justicia y humanización en las cárceles.

Desde su posición como jefe del ente investigador ha hablado con voz fuerte y se ha opuesto a los proyectos que busca tramitar el Gobierno ante el Congreso de la República sobre estos temas, denunciando micos y contradicciones que podrían afectar las decisiones de la justicia.

En su más reciente diálogo en Vicky en SEMANA, Barbosa dejó sentada su posición sobre el alcance que pueda llegar a tener su concepto frente a la política antidrogas del gobierno Petro, con la cual no está de acuerdo y se opone a su trámite e implementación.

“Nosotros leímos el documento y encontramos varios reparos, entre ellos el planteado en que no encontramos elementos, lineamientos, estrategias, acciones para la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, señaló.

Sobre el proyecto, el funcionario explicó que valora que se quiere crear sobre un plan ambiental y social alrededor de los narcóticos, pero aseguró que es necesario que “exista una estructura alrededor de la persecución a la criminalidad y el narcotráfico”.

También destacó la importancia de buscar el desmantelamiento de las organizaciones criminales. “Hay preocupaciones de la Fiscalía en cuento a su implementación, porque encontramos en múltiples elementos de esa política que va en contravía, incluso, de la misma normatividad penal”.

Barbosa destacó que la Fiscalía, con sus equipos, está estudiando cada uno de los aspectos de esta política, por lo que le está pidiendo al Gobierno nacional que se discuta para mejorar y poner en funcionamiento esa política tan importante para el país.

Nuevamente, el gobierno del presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se ubican en orillas opuestas. | Foto: PRESIDENCIA / guillermo torres-semana

Sin embargo, señaló que la respuesta desde el Ejecutivo no ha sido satisfactoria. “Si la van a sacar administrativamente yo hoy le digo al Gobierno Nacional y al Ministerio de Justicia que no se demore, que no es necesario aplazar dos semanas para escuchar los argumentos de la Fiscalía, que pasen por encima de la Fiscalía en el tema y saquen el documento que quieran, pero nosotros seguimos aplicando la Constitución y la Ley”.

Además, agregó: “Uno para qué pide tiempo si finalmente van a pasar por encima de uno. Es decir, la idea de la democracia que se tiene entonces es la de la imposición y no de la deliberación. Nosotros no somos el Ministerio de Cultura, nosotros somos la Fiscalía General de la Nación”.

Recientemente, MinJusticia respondió a fiscal y aseguró que no beneficiarán a narcotraficantes, sino a “campesinos cultivadores de hoja de coca”. | Foto: Ejército Nacional

Barbosa rememoró lo que sucedió en febrero de este año, cuando se puso en discusión la negativa de la Fiscalía de suspender unas órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo, de los Pachenkas y de otras organizaciones, porque no existía un marco jurídico y se habló de la necesidad de presentar una ley de sometimiento.

“Cuando miramos el proyecto de ley de sometimiento encontré también una serie de problemas”, manifestó el funcionario, al tiempo que recordó que todo esto lo discutió en el Congreso de la República, “porque la política contra las drogas tiene que ser mirada integralmente, es decir, no solamente un documento con el que estamos discutiendo, sino, al mismo tiempo, qué modificaciones normativas se están haciendo”.

Sobre el proyecto de humanización también pidieron el concepto sobre qué es humanización carcelaria, según explicó Barbosa, el cual “me parece que es un proyecto bueno que, incluso, la Fiscalía podría acompañar”. Sin embargo, resaltó que encontraron “que tratan, a través de artificios, de parágrafos, de frasecitas de querer presentar el proyecto de sometimiento a la justicia en un proyecto de ley de humanización”.

El fiscal general, Francisco Barbosa, ha sentado su posición al gobierno Petro en diferentes temas. | Foto: Fiscalia General de la Nacion

El fiscal general también dijo que las preocupaciones de la Fiscalía alrededor de la política antidrogas, no son “para dañarle los documentos al Gobierno, son para mejorar los documentos que se puedan tener como política pública y hay que conjugar las dos cosas: la conjugación de lo preventivo, lo ambiental, lo social y la persecución”, agregó.

Barbosa fue enfático en señalar que la Fiscalía no va a una mesa como un actor pasivo. “Nuestra posición es que estamos preocupados con esto, pero ya hay un proyecto de ley de sometimiento que no se ha discutido, que ya se envió el concepto”, dijo, al tiempo que mencionó que ahora tratan de meterlo en la ley de humanización.

“Cuando yo veo el proyecto de humanización me doy cuenta por qué no van a presentar sometimiento, por qué no van a presentar una ley de justicia y paz, porque metieron un artículo que básicamente termina permitiendo una puerta de sometimiento, que seguramente el Fiscal General tendrá que aplicar sobre la base”, dijo.

Por eso, llamó la atención del Congreso de la República para que se le dé el “debate que corresponde al proyecto de humanización”. Y agregó: “El Congreso entra en una encrucijada también muy importante, porque la verdad creo que el Congreso de la República no va a permitir que una circunstancia de estas ocurra y menos la Corte Constitucional, cuando haga un análisis de la ley que se aprobara”.

El fiscal Barbosa criticó con dureza el programa anunciado por el presidente. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El Fiscal General también señaló que Colombia “se está acostumbrado a defender hoy la incoherencia, hoy la incoherencia es una regla dentro de la vida pública nacional. Un día se dice una cosa y otro día se dice otra cosa. Este país también ha empezado a actuar en contra de la idea de que existan principios”.

El funcionario resaltó que cree “sinceramente le ha faltado a Colombia una política social y ambiental alrededor de las drogas, pero creo que se tienen que enfrentar esos flagelos con normas claras, precisas de persecución a las organizaciones criminales, para poder consolidar la idea de paz total, justicia total y el narcotráfico entenderlo, además, no como un delito solamente sino como un conjunto de conductas criminales que afectan el territorio nacional”.

Resaltó que esto no se trata de “un asunto personal con el Ministro de Justicia. No la tengo. No tengo ningún tipo de objeciones con él en términos personales. Tampoco los tengo con el señor Presidente de la República. Tampoco lo tengo con ningún funcionario del Gobierno. Todas las discusiones que se han dado en Colombia han sido discusiones democráticas”.

Reiteró que su posición “es de diálogo y no de imposición”, y que está “listo a los debates que se hagan sobre estas disposiciones. Vuelvo y repito, soy una persona completamente abierta al debate público y al debate público institucional, a través de canales institucionales, para que tengamos la mejor política antinarcóticos del país”.