“No le debo nada a ese hijue”: la salida grosera de Rodolfo Hernández contra el presidente Duque

El candidato presidencial Rodolfo Hernández sentó su posición acerca del presidente Iván Duque. Aunque durante su campaña al poder del país este hombre ya se ha pronunciado sobre sus contendores, solamente en algunas ocasiones se refirió al primer mandatario. Sin embargo, su entrevista con el comediante Alejandro Riaño sacó otros comentarios sobre Duque.

Durante su más reciente encuentro, el personaje de Juanpis González, interpretado por Riaño, se reunió con Hernández en su programa de entrevistas, en el que además de la característica personalidad del candidato, también salieron a relucir frases y sátiras en el ámbito político que se llevaron las miradas de los colombianos.

Sin duda alguna, entre las novedades de la noche fue la pulla que hizo Hernández cuando le preguntaron por el presidente Iván Duque, y este, sin “pelos en la lengua”, se expresó libremente afirmando que no le debía nada al actual presidente, y continuó su intervención agregando lo que sería su opinión personal sobre la administración actual.

La crítica inició cuando Juanpis le preguntó a Hernández si le debía algo a algún político. “¿Le debe favores a alguien?”, fue la pregunta exacta del comediante al ingeniero, a lo que este último respondió: “Yo no vivo de hipocresías, ni digo verdades a medias. Entonces, a todos los que votaron por mí, les tengo una deuda de gratitud, no los defraudé, ni ahorita los voy a defraudar”, haciendo referencia a sus electores, aunque sin detallar si exactamente debía favores políticos.

Sin embargo, Juanpis continuó adentrándose en la conversación preguntando de nuevo y confirmando la respuesta. “¿A algún político le debe algún favor usted?”, expresó el comediante. “No, ni m…”, respondió el candidato a la Presidencia. “¿Ni uno?”, insistió el presentador: “Ni uno”, confirmó Hernández.

Por lo que el comediante comenzó a preguntar específicamente: “¿A Alvaricoqueins nada?”, haciendo referencia al expresidente Álvaro Uribe. “Nada”, aseveró Hernández. Y el comediante contrapreguntó: ”¿A Duqueins?”, refiriéndose al actual presidente de la República. “A Duqueins... menos a ese hijue… Miren cómo nos tiene arruinados”, fueron las palabras del ingeniero santandereano.

De esa forma, el candidato presidencial sentenció su opinión sobre el mandato de Duque, afirmando que este era el que tenía el país en la “ruina” en la que se encuentra, luego de que se elevaran los índices de inseguridad en todo el territorio nacional, así como la difícil situación de la economía luego de las recesiones por la pandemia de covid-19.

Ante esto, es de recalcar la propuesta de Hernández para que los funcionarios públicos sean elegidos por méritos, y no por las llamadas “roscas”. El candidato dijo que si gana, no va a cerrarles las puertas a las personas cercanas. “No voy a decir, tampoco, que la gente del entorno que lleva trabajando conmigo y que ha luchado no tenga una representación”, indicó.

De esta forma, les otorgaría un espacio a dichas personas si son capaces y si cumplen con el perfil del cargo. “Pero el 90 % abrimos convocatorias públicas auditadas por universidades públicas y privadas para que sean las interventoras de esa selección”, agregó.

Y afirmó complementando su respuesta, que “no sean caprichos de politiqueros, rosca y nidos de burocracia que a lo único que van es a ver qué se roban. Eso lo hago, me comprometo a eso”, sobre las propias convocatorias que plantearía si llega al poder.