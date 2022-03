“No podemos volver a aventurarnos en terrenos movedizos”: María Fernanda Cabal sobre Fico Gutiérrez

Este martes 15 de marzo, el uribismo protagonizó una larga reunión desde las dos de la tarde para definir el próximo movimiento de cara a las elecciones presidenciales. En la misma, varias cabezas visibles intervinieron y sentaron su opinión en torno a respaldar o no a Federico Gutiérrez, ganador del Equipo por Colombia, tras la renuncia de Óscar Iván Zuluaga.

Una de las voces más importantes fue la de María Fernanda Cabal, quien sorprendió con la segunda mayor votación al Senado de la República. La reelecta aseguró que Gustavo Petro llegó a su tope y resaltó el gran resultado de Gutiérrez. Fue ahí donde señaló que los acercamientos al ganador de la centroizquierda son necesarios.

“Hoy tenemos que hacer esa comisión, hoy tenemos que aproximarnos al candidato Federico Gutiérrez porque tenemos que conocerlo. Porque yo no lo conozco. Tenemos que preguntarle, tenemos que salir de dudas”, aseveró.

Sin embargo, señaló que aún existen incertidumbres alrededor del candidato. “Uno tiene que encontrar puntos en común y tiene que despejar dudas cuando uno está defendiendo la firmeza”, agregó.

“No podemos volver a aventurarnos a navegar, de pronto, en terrenos movedizos. Queremos claridad. Queremos defensa de propiedad privada, defensa de libertad de empresa, reducción del tamaño del Estado, seguridad en todo el territorio nacional, no contemporizar con los elenos. No más muertos gratis en este país, que le cuesten los muertos a la guerrilla”, complementó.

El comentario de Cabal podría apuntarle a la elección de Iván Duque como candidato del Centro Democrático y sus resultados en el Gobierno, los cuales la senadora critica. De esta manera, querría estar segura sobre puntos en común con Gutiérrez.

La senadora también mencionó la posibilidad de sumar otros apoyos dentro de la contienda, tales como Enrique Gómez de Salvación Nacional y John Milton Rodríguez, quien podría aspirar con el aval de Colombia Justa Libres. Incluso, mencionó a Rodolfo Hernández.

“Tiene un nicho de la opinión que es el nicho que nos vamos a disputar. Usted no va a disputarse el nicho con Petro, tiene su electorado que no es el nuestro. Ahí hay que buscar una estrategia para enamorar ese electorado”, aseveró.

Paloma Valencia también le planteó puntos clave a Federico Gutiérrez para poder llevar a cabo la alianza de cara a la primera vuelta. Dijo que “cualquier candidato que pretenda el apoyo del Centro Democrático” debe comprometerse con temas de interés específicos.

“Modificación de la JEP para tener justicia justa para las Fuerzas Armadas y prioridad para las víctimas; criminales de lesa humanidad con cárcel; bono escolar para que el ciudadano pueda escoger entre la educación pública y la privada (pagada por el Estado); menos trámites y menos costos para los micro y pequeños empresarios”, sostuvo.

Cualquier candidato que pretenda el apoyo del @CeDemocratico debe comprometerse con:

3. Bono escolar para que el ciudadanos pueda escoger entre la educación pública y la privada (pagada por el Estado)

Menos trámites y menos costos para los micro y pequeños empresarios

Paloma también recalcó que el fin último es derrotar a Petro y votarán por quien lo enfrente, “pero también aspiro a votar por quien represente las ideas que creo que le sirven a Colombia”.

Más tarde, siguió hablando de puntos clave. Habló sobre los intereses de los pequeños negocios, sobre la lucha contra los sindicatos que “secuestran” la educación, que se escuche el ‘no’ a la paz y una posible reforma a la justicia que unifique las cortes.

“El partido Centro Democrático tiene que ayudar a construir una gran coalición para enfrentar a Petro, pero sobre todo una coalición que una a los colombianos en torno a transformaciones que Colombia necesita. Ese es mi propósito”, aseveró.

Sin embargo, a pesar de que los esfuerzos se enfoquen en derrotarlo, aseguró que no se puede dejar que esto le quite el foco a los problemas del país. “No pueden pretender que por lo malo que es Petro todo lo demás deje de importar. Hay que proponerles más a los candidatos, de eso se trata la política para mí, ¿para ustedes?”, cuestionó a sus seguidores.