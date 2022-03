Paloma Valencia condiciona su apoyo a Fico Gutiérrez

Tras los 2.160.329 votos que obtuvo Federico Gutiérrez en la consulta del Equipo por Colombia, el Centro Democrático comenzó a replantear su estrategia frente a la primera vuelta presidencial, el próximo 29 de mayo.

Óscar Iván Zuluaga desistió de su candidatura y se puso a disposición de Gutiérrez. Sin embargo, el apoyo al exalcalde de Medellín no es unánime en la colectividad y Paloma Valencia lo dejó claro.

En sus redes sociales, la reelecta senadora pidió que la militancia del Centro Democrático vote para decidir qué camino tomará el partido.

“Es muy grave y desalentador que cada congresista decida de manera independiente. Ese es el camino de la disolución de los partidos y el debilitamiento de la democracia”, aseveró.

Después, recalcó que el principal valor del partido fue ser cohesionado y disciplinado, atributo que ya no se ve. “Haber dejado solo a Óscar Iván Zuluaga es un pecado muy grande. Estar en un partido es deponer lo personal ante lo colectivo con miras a defender la democracia, pues de ella depende la libertad”, agregó.

En el trino siguiente, dijo que “cualquier candidato que pretenda el apoyo del Centro Democrático” debe comprometerse con temas de interés específicos.

“Modificación de la JEP para tener justicia justa para las Fuerzas Armadas y prioridad para las víctimas; criminales de lesa humanidad con cárcel; bono escolar para que el ciudadano pueda escoger entre la educación pública y la privada (pagada por el Estado); menos trámites y menos costos para los micro y pequeños empresarios”, sostuvo.

Paloma también recalcó que el fin último es derrotar a Petro y votarán por quien lo enfrente, “pero también aspiro a votar por quien represente las ideas que creo que le sirven a Colombia”.

Cualquier candidato que pretenda el apoyo del @CeDemocratico debe comprometerse con:

3. Bono escolar para que el ciudadanos pueda escoger entre la educación pública y la privada (pagada por el Estado)

4. Menos trámites y menos costos para los micro y pequeños empresarios — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 15, 2022

Más tarde, siguió hablando de puntos clave. Habló sobre los intereses de los pequeños negocios, sobre la lucha contra los sindicatos que “secuestran” la educación, que se escuche el ‘no’ a la paz y una posible reforma a la justicia que unifique las cortes.

“El partido Centro Democrático tiene que ayudar a construir una gran coalición para enfrentar a Petro, pero sobre todo una coalición que una a los colombianos en torno a transformaciones que Colombia necesita. Ese es mi propósito”, aseveró.

Sin embargo, a pesar de que los esfuerzos se enfoquen en derrotarlo, aseguró que no se puede dejar que esto le quite el foco a los problemas del país. “No pueden pretender que por lo malo que es Petro todo lo demás deje de importar. Hay que proponerles más a los candidatos, de eso se trata la política para mí, ¿para ustedes?”, cuestionó a sus seguidores.

Valencia recalca que se trata de una decisión compleja y asegura que no se puede tomar a la ligera. Reiteró su propuesta del voto para conocer el siguiente paso y habló sobre los problemas de país.

También habló sobre la rabia de los colombianos con el oficialismo y que ahora se debe recuperar el cariño de la ciudadanía. En esto estuvo de acuerdo María Fernanda Cabal, quien también resaltó el inconformismo.

Lo cierto hoy es que Federico Gutiérrez ya cuenta con apoyos en el Centro Democrático.