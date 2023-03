No rotundo al “sometimiento” por parte del Clan del Golfo. Advierten que el comisionado de paz les prometió negociaciones

Un contundente portazo le acaba de dar el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como son reconocidas en los diálogos con el Gobierno, a la posibilidad de entregar su fusiles y someterse a la justicia. La decisión es un rotundo no, si no en este caso no se abre una negociación de paz.

Así lo advirtió el abogado Ricardo Giraldo, quien representa los intereses de los cabecillas del Clan del Golfo, quien fue claro al decirle a SEMANA que nada de lo conversado con el Gobierno nacional, previo a los decretos del cese al fuego, se ha cumplido. Aseguró que las fuerzas militares continuaron con las operaciones armadas y por tanto ellos, sus clientes, respondieron.

Giraldo aseguró que en las conversaciones con el Gobierno Nacional, en el propósito de la paz total, no se habló de sometimiento, sino de una posibilidad de negociación con quienes se autodenominan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Así las cosas y de forma tajante le dicen “no” al sometimiento.

“Desde que yo asumí la representación jurídica de esta organización no se ha roto ningún canal de comunicación, se habrá roto al parecer entre la oficina de presidencia y el comisionado… Porque lo que ellos exigen es claridad en sobre en cuáles son los ámbitos de movilidad jurídica porque han sido claros y contundentes, incluso antes de que yo asumiera esta representación”, dijo el abogado Giraldo.

El propio Gobierno nacional advirtió que la organización del Clan del Golfo estaría detrás del paro minero que tiene bloqueado el Bajo Cauca antioqueño, por eso el presidente Gustavo Petro tomó la determinación de suspender el decreto de cese al fuego con ese grupo armado ilegal, un hecho que el abogado Giraldo calificó de lamentable.

“Ellos han sido claros en que no iba a haber sometimiento a la justicia, que el objetivo era unos diálogos hacia una paz estable y duradera, que era lo que habían hablado con la oficina del alto comisionado de paz, con algunos organismos internacionales como testigos y unos comandantes en las zonas donde ellos tienen injerencia”, señaló el representante de las AGC.

Giraldo también advirtió que siempre han mantenido comunicación con la oficina del alto comisionado para la paz y en diferentes oportunidades le ha recordado que el derrotero para lograr un acuerdo con los cabecillas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia sólo se podrá escribir bajo la base de una negociación y no de un sometimiento.

“Pues qué va a pasar, no lo sé, eso lo miraremos a futuro pero lo que hay es total disposición por parte de ellos para seguir construyendo paz y atendiendo ese llamado de paz total que hizo el Gobierno nacional… Se había dialogado y se sentaron unas posiciones claras entre las partes entre las de que no habría sometimiento y por parte de la oficina del alto comisionado que iban a ver unos diálogos”, explicó el abogado.

Advirtió el abogado que las conversaciones nunca se han roto, el cortocircuito podría estar entre los propios funcionarios del Gobierno que no se cansan de expresar sus opiniones a través de las redes sociales, en lugar de consolidar una comunicación directa con las partes de un eventual proceso.

Por su parte, la Fiscalía ha sido reiterativa en advertir que no puede haber ninguna clase de diálogo o acercamiento que le dé un estatus político al Clan del Golfo, pues el origen de esta organización criminal está vinculado de manera directa con el narcotráfico, de ahí que muchos de los reparos al proyecto de ley de sometimiento tienen como intertítulo la razón social de este grupo armado ilegal.

“Que está desmadrado el orden público en Colombia. Es que tenemos unos decretos que tiene con brazos caídos al Ejército y a la Policía en parte del territorio nacional. 365 órdenes de captura contra homicidas de defensores de derechos humanos, reincorporados y sus familiares sin ejecutar. 3.600 órdenes de captura sin materializar por homicidios en zona rural en el país”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.

Abogado Ricardo Giraldo, quien representa los intereses de los cabecillas del Clan del Golfo - Foto: César Flechas - Semana

El abogado Giraldo insistió en la voluntad que tienen sus clientes, cabecillas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en lograr un acercamiento con el Gobierno nacional en el propósito de la paz total, pero advirtió que no será por el camino del sometimiento.