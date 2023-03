Insólito: presunto integrante del Clan del Golfo, capturado por el Ejército, tenía escolta de la UNP.

Un hecho insólito se presentó en el departamento del Meta, en Villavicencio, en donde el Ejército capturó a un presunto integrante del Clan del Golfo por el delito de extorsión. Lo que dejó sorprendidos a los uniformados es que, cuando fueron a hacer el procedimiento de captura, se dieron cuenta de que su objetivo gozaba de escolta de la Unidad Nacional de Protección.

En un centro comercial de Villavicencio fue capturado presunto integrante del Clan del Golfo por el delito de extorsión. - Foto: Ejército

“Este sujeto tenía custodia de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al momento de ser capturado en flagrancia, estaba con un escolta de la UNP, quien fue llevado hasta el Gaula Militar con el objetivo de llevar a cabo la verificación de permisos para el respectivo porte de armamento”, indicó el Ejército. El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales para su respectiva judicialización.

En el operativo participó la Fiscalía, la Armada y otras autoridades en el departamento del Meta.

Hay que mencionar que este no es el primer caso de presunta corrupción donde se ve involucrada la Unidad Nacional de Protección.

Corrupción en la UNP

Recientemente en entrevista exclusiva con SEMANA, el exsubintendente Manuel Castañeda, conocido como el narcochofer de la Unidad Nacional de Protección, desde su sitio de reclusión destapó lo que sería uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la entidad. Contó detalles alarmantes de cómo funciona el alquiler de esquemas de seguridad, la forma como se usan los carros para mover gruesas sumas de dinero en efectivo pertenecientes a políticos, cuál fue su participación en la fuga de Matamba y las pruebas que tiene de la complicidad de los miembros de la Policía en este hecho.

Al tiempo hizo un llamado angustioso, pese a tener toda esta información y las pruebas para corroborarla, que asegura que ya se la entregó a la DEA, no le han brindado protección ni a él ni a su familia.

La entidad vive una compleja crisis - Foto: UNP

Castañeda fue capturado como se recordará en diciembre del año pasado con 168 paquetes de cocaína en el departamento del Cauca, en un vehículo que había sido asignado al esquema de seguridad del exsubdirector de la entidad Ronald Rodríguez Rozo.

El temor a ser asesinado, asegura, hizo que le contara a SEMANA sobre toda la corrupción que hay dentro de la entidad encargada de brindar esquemas de protección a personas con riesgo de seguridad en el país.

De acuerdo con Castañeda, en la entidad funciona una banda criminal que está al servicio de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, ELN, políticos corruptos, funcionarios activos pero al margen de la ley de la Policía, la Fiscalía, el Inpec entre otros.

Dice que tiene pruebas en audio, video, chats, llamadas sobre el cartel de corrupción que hay en la Unidad Nacional de Protección. Aunque no quiso dar nombres de las personas que estarían detrás de estos graves hechos de corrupción, Castañeda, apuntó directamente contra Wilson Devia, presidente de uno de los sindicatos de la UNP, a quien acusó de estos hechos de presunta corrupción.

Reveló que su relación con Devia inició en el 2019 y que para ese año estaba buscando un esquema de protección por unos riesgos de seguridad que él tenía, y que un tercero le presentó al dirigente sindical, con quien negoció la protección “Devia por plata hace lo que sea”, afirmó.

“Yo conocí a Wilson Debía en el 2019, cuando me lo presentan con el fin de que me pudiera beneficiar con un esquema de seguridad de la UNP, para poder hacer uso de un esquema de protección tiene que haber un estudio previo para que le asignen el esquema, pero en mi caso no cumplía con los requisitos como tal para la asignación, pues él (Devia) lo que hace o mi apreciación, es que basándose en su cargo como Presidente del Sindicato puede obtener un manejo diferente y hacerme la asignación y pues eso genera un costo”, detalló.

Según Castañeda, Devia le ofreció un esquema de seguridad, que consistía en una camioneta blindada, con dos hombres de protección debidamente armados y un cupo límite de 800 mil pesos en combustible, por un valor de 200 millones de pesos.

Expolicia UNP coca - Foto: Fiscalia / Juan Carlos Sierra

“Voy a mencionar superficialmente los hechos, como lo es el tema de corrupción con Wilson Debía, porque no solamente estamos hablando de un tema de alquiler de vehículos, sino también de otro tipo de cosas ilegales que se cometieron”, dijo a SEMANA Castañeda.

Agregó que le dijo a Devia que no contaba con ese dinero, (200 millones de pesos), pero que a los pocos días, Devia le hizo una contrapropuesta, que consistía en que le pagara 7 millones de pesos mensuales por asignarle un esquema de seguridad.

“En reuniones posteriores, a pocos días en un hotel cerca la embajada americana, nos reunimos con Wilson Devia y una persona, me manifiestan que me pueden otorgar el sistema de protección de un protegido y tenía que pagar 7 millones de pesos”, así explicó cómo se dio la transacción.

Según Castañeda, el protegido era Yesid Torres, un desmovilizado de la guerrilla de las Farc, quien accedió a cederle su esquema de seguridad, pero presuntamente bajo el acuerdo que les tenía que pagar la suma acordada.

Dijo que Torres había accedido además a hacer parte de su esquema de seguridad, con el propósito de engañar al sistema. “El protegido iba a ser hombre de mi protección para poder justificar los movimientos del vehículo en los desplazamientos a nivel nacional, y por eso tocaba moverse con el protegido, esa era una de las exigencias de Wilson Devia”, explicó.

Sobre este capítulo, aseguró Castañeda que tiene presente que en dos ocasiones en su casa de Villavicencio, a la cual viajó Devia, le entregó en efectivo los pagos de 7 millones de pesos por cuenta del alquiler ilegal del esquema de protección.

“Yo vivía en los llanos, en Villavicencio, Wilson Devia compartió con sus amigos, su familia y otra persona vinculada al sindicato, creo que se llama Luis Martínez, compartieron en mi casa, fueron e inicialmente iniciamos con este trato. Hablamos de otros temas, de política, llamémoslo así, en los cuales él me ofrecía otro tipo de beneficios para hacer otros temas de manera ilegal”, manifestó.

La camioneta estaba asignada al subdirector de protección de la UNP. - Foto: Twitter @UNPColombia

Carros moviendo millonadas de políticos en campaña

Sobre los otros actos de posible corrupción que se dieron en la UNP con el manejo de los vehículos y en los cuales, supuestamente está vinculado Devia, según Castañeda, se encuentra el transporte ilegal que hicieron en las pasadas campañas a las alcaldías, en donde movieron cientos de millones de pesos.

Castañeda explicó que por hacer estos traslados de dinero en los carros de la UNP, se cobraba un porcentaje entre el 10, 15 y 20% del dinero transportado. Además, que si había conexión con el político al que le estaban haciendo el viaje se habla de contratos en entidades municipales.

“Yo tengo las pruebas suficientes para demostrarlo. Él (Devia) de pronto no recuerda muchos actos de corrupción que se cometieron, entre esos le quiero refrescar al señor Wilson Devia, como una mercancía, llamémosla así, de contrabando, que él mismo guardó en su apartamento en Hayuelos”, señaló.

Según Castañeda, el cartel de corrupción que hay en la UNP y del cual hacen parte presuntamente funcionarios activos y en retiro, se prestaba para diferentes hechos al margen de la ley como realizar allanamientos en lugares donde se tenía información que podía haber productos de contrabando.

“Él (Devia) ha manifestado que lo que yo estoy diciendo es falso, pero afortunadamente yo tengo las pruebas suficientes para demostrar todo”, agregó.

Dijo además que sí hay relaciones de funcionarios de la UNP con organizaciones ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo para el tráfico de estupefacientes, así como de policías y militares activos sobre temas de rutas de narcotráfico.