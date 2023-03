Vuelve y juega: capturan a integrante de la UNP con estupefacientes, en camioneta asignada al desmovilizado de las Farc Nilson Gómez

En las últimas horas, la propia Unidad de Protección confirmó que uno de sus vehículos había sido inmovilizado en del departamento del Caquetá, donde al parecer se estaban transportando varios paquetes de cocaína.

#EnDesarrollo



Esta mañana (9.20 am) fueron capturadas 4 personas por el supuesto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El hecho ocurrió en la vía que conduce de Montañita a Florencia en el Caquetá. — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) March 15, 2023

SEMANA conoció que el operativo lo adelantó una unidad de la Policía Antinarcóticos, y que fueron los uniformados de esta dependencia los que inmovilizaron una camioneta tipo Toyota, de placas IFR-763, que estaba asignada a la protección de Nilson Gómez, desmovilizado de las Farc, que se encuentra en el espacio territorial conocido como Agua Bonita, en el Caquetá.

Fuentes de la Policía indicaron que el conductor de la UNP fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir el futuro judicial del detenido.

El narcochofer

Este nuevo caso en la UNP hizo recordar el de Manuel Castañeda, un expolicía capturado por transportar varios kilos de cocaína en un carro de un esquema de seguridad.

El mismo Castañeda habló con SEMANA en exclusiva y reveló el cartel ilegal, que según él, funciona en la UNP con algunos vehículos de los esquemas de seguridad. El temor a ser asesinado, asegura, hizo que le contara a SEMANA sobre toda la corrupción que hay dentro de la entidad encargada de brindar esquemas de protección a personas con riesgo de seguridad en el país.

De acuerdo con el detenido, en la entidad funciona una banda criminal que está al servicio de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, ELN, políticos corruptos, funcionarios activos, pero al margen de la ley de la Policía, la Fiscalía, el Inpec, entre otros.

Aseguró que tiene pruebas en audio, video, chats, llamadas sobre el cartel de corrupción que hay en la Unidad Nacional de Protección.

Aunque no quiso dar nombres de las personas que estarían detrás de estos graves hechos de corrupción, Castañeda apuntó directamente contra Wilson Devia, presidente de uno de los sindicatos de la UNP, a quien acusó de estos hechos de presunta corrupción.

Presidente del sindicato de la UNP. - Foto: Cortesia

Reveló que su relación con Devia inició en 2019 y que para ese año estaba buscando un esquema de protección por unos riesgos de seguridad que él tenía, y que un tercero le presentó al dirigente sindical, con quien negoció la protección. “Devia por plata hace lo que sea”, afirmó.

“Yo conocí a Wilson Debía en 2019, cuando me lo presentan con el fin de que me pudiera beneficiar con un esquema de seguridad de la UNP. Para poder hacer uso de un esquema de protección tiene que haber un estudio previo para que le asignen el esquema, pero en mi caso no cumplía con los requisitos como tal para la asignación, pues él (Devia) lo que hace o mi apreciación, es que basándose en su cargo como presidente del Sindicato puede obtener un manejo diferente y hacerme la asignación, y pues eso genera un costo”, detalló.

Según Castañeda, Devia le ofreció un esquema de seguridad, que consistía en una camioneta blindada, con dos hombres de protección debidamente armados y un cupo límite de 800 mil pesos en combustible, por un valor de 200 millones de pesos.

“Voy a mencionar superficialmente los hechos, como lo es el tema de corrupción con Wilson Devia, porque no solamente estamos hablando de un tema de alquiler de vehículos, sino también de otro tipo de cosas ilegales que se cometieron”, dijo a SEMANA Castañeda.

Agregó que le dijo a Devia que no contaba con ese dinero (200 millones de pesos), pero que a los pocos días Devia le hizo una contrapropuesta, que consistía en que le pagara 7 millones de pesos mensuales por asignarle un esquema de seguridad.

Manuel Antonio Castañeda - Foto: UNP

“En reuniones posteriores, a pocos días en un hotel cerca de la Embajada americana, nos reunimos con Wilson Devia y una persona, me manifiestan que me pueden otorgar el sistema de protección de un protegido y tenía que pagar 7 millones de pesos”, así explicó cómo se dio la transacción.

El caso de Castañeda y de Devia está en manos de la Fiscalía General de la Nación.