“No se puede afirmar que él fue el que buscó a Monsalve”: magistrada que no estuvo de acuerdo con mantener suspensión de Diego Cadena

SEMANA tuvo acceso al salvamento de voto que presentó la magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Diana Vélez, quien se apartó de la decisión que tomó la mayoría de la Sala en el sentido de mantener la suspensión, por tres años, del abogado Diego Cadena.

El documento de 14 páginas, es claro en advertir las razones por las cuales, a juicio de Vélez, no hubo actuar fraudulento por parte del jurista: “En la reunión de abril de 2018, entre Cadena y la esposa de Monsalve, que en todo caso no es objeto de reproche disciplinario, ambos exponen su dicho. Además, que, la esposa de Monsalve es un testigo de oídas, pues no estuvo presente en la conversación efectuada entre Cadena y Monsalve y su abogado el 22 de febrero de 2022″.

Y agrega de manera contundente Vélez: “En mi criterio no existió conducta de reproche disciplinario, pues Cadena estuvo fue actuando en pro de los intereses del mandato de su cliente”.

La decisión de la Comisión

En el fallo de segunda instancia se manifestó que el jurista incurrió en una falta dolosa contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado. Esto, al intervenir en actos fraudulentos en detrimento a los intereses del Estado al intentar, varias veces, que un testigo firmara una retractación a cambio de beneficios judiciales y económicos.

Para la Comisión, el abogado se presentó varias veces en la cárcel La Picota de Bogotá para contactarse con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda -que cumple una condena por secuestro- y le puso de presente una serie de documentos para que los firmara y se retractara de las acusaciones que había hecho en su momento en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, el salvamento de la magistrada Diana Vélez controvierte el hecho de que, supuestamente, fue Cadena quien buscó a Monsalve: “Ahora, no se puede afirmar que Cadena fue el que buscó a Monsalve. La lína del tiempo donde se acredita el encuentro entre aquellos, según los testimonios, fue la siguiente. Pardo contactó a Ricardo Williamson a quien conocía por tener una relación con una familiar suya, luego aquel llamó a “Vicky” y ella le pidió a Cadena verificar la información de si Monsalve quería retractarse”, señala el salvamento conocido por SEMANA.

Si la @CNDJ_Col tiene razones legales para suspender mi tarjeta profesional, que así sea. Pero que sus honorables magistrados no cedan ante las presiones de quien se ha declarado públicamente ser mi enemigo personal, por haber denunciado sus vínculos con el narcotráfico. pic.twitter.com/Psl6OTMGbo — Diego Cadena (@DiegoCadenaLaw) January 24, 2023

El objetivo era enviar esta retractación a la Corte Suprema de Justicia, que ya había definido llamar a indagatoria al entonces senador de la República por presuntamente ordenar presionar y manipular a los testigos que existían en su contra. Este documento era la prueba clave en el recurso de revisión que iba a presentar el 23 de febrero de 2018 ante el alto tribunal.

El abogado igualmente está pendiente a que se resuelva el recurso de apelación que presentó en contra del fallo que lo sancionó por 34 meses y el pago de una multa de diez salarios mínimos legales vigentes para el año 2017. Este caso hace referencia a los sobornos que le habría ofrecido al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, para que supuestamente cambiara su declaración en el marco de la investigación que se adelantaba contra el exmandatario.

Según la decisión, Cadena le puso de presente a Vélez un documento en el que señalaba que las declaraciones que había hecho en un pasado contra el expresidente Uribe y su hermano, el ganadero, Santiago Uribe Vélez fueron motivadas por el senador Iván Cepeda, quien le ofreció prebendas.

“Se empezaron a realizar pagos mediante giros a su entorno familiar y personal y que las cartas contenían falsedades”, señala la decisión de 39 páginas. “Si Carlos Enrique Vélez nunca ha visto personalmente a Iván Cepeda, el contenido común de las cartas, en lo relativo a una reunión con el congresista en la cárcel La Picota, no pudo haber ocurrido, y mucho menos las supuestas promesas de beneficios por declarar contra los hermanos Uribe Vélez”.