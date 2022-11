¿Suspenderán al abogado Diego Cadena? Comisión de Disciplina tomará decisión definitiva este miércoles

En enero de este año, Diego Cadena, abogado y quien estuvo acompañando la defensa del expresidente Uribe durante un tiempo, fue suspendido por tres años de su ejercicio profesional por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

De acuerdo con esa decisión inicial, Cadena cometió una falta a título de dolo por presuntamente haber presionado al testigo Juan Guillermo Monsalve para que modificara su versión en el proceso que se adelanta contra el exmandatario.

“Declarar disciplinariamente responsable al abogado Diego Cadena Ramírez por cometer falla descrita a título de dolo, y con ello incumplir el deber consagrado en el numeral 6 del artículo 28 de la ley 1123 de 2007 (...) En consecuencia, sancionarlo con suspensión en el ejercicio de su profesión por el término de tres (3) años”, señala la decisión.

Este miércoles, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debate en segunda instancia si mantiene o revoca dicha suspensión. SEMANA consultó a varias fuentes del alto tribunal y señalan que el abogado sería suspendido, sin embargo, aún la discusión no se ha dado. La ponencia inicial en manos de la magistrada Magda Victoria Acosta deberá ser discutida por sus compañeros de sala.

Cabe recordar que Cadena actualmente se encuentra en libertad y sin ninguna restricción para entrar o salir del país. La investigación en su contra por presunta manipulación y soborno a testigos, en el caso que llevaba como uno de los defensores del expresidente Uribe, sigue avanzando en la justicia.

SEMANA informó a principios de enero que Cadena tendrá que explicar ante los tribunales algunos señalamientos tan graves como la supuesta entrega de dinero a testigos, como el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, con quien, a juicio de la Fiscalía, habría asumido el compromiso de darle 200 millones de pesos, de los cuales, presuntamente, le entregó 48 millones.

En meses pasados, Cadena habló en exclusiva con SEMANA, desmintió esos millonarios aportes y los denomina “viáticos”, y dijo que el monto fue mucho menor y que no hubo nada irregular.

SEMANA le preguntó a Cadena si ofreció o no dinero a testigos y se refirió puntualmente a uno de ellos.

“Sobre Carlos Enrique Vélez, en La Picota, se encontró con Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. Vélez me dijo que en una visita Pipintá le llevó de ‘gancho ciego’ al senador Iván Cepeda y eso le generó mucha molestia. Argumentaba que ellos habían sido paramilitares y que no tenían afinidad con la guerrilla. Se enfrentaron, casi a golpes. Esa información llega a mí por un preso de La Picota; entonces, visito a Vélez y él me dice que era cierto y que está dispuesto a declarar, pero me pide que le ayude a escribir, porque él lo hacía muy despacio y quedaba muy poco tiempo para que cerraran la cárcel. Eso generó polémica, pero yo estaba transcribiendo lo que él dictaba”, dijo Cadena en la entrevista con este medio.

SEMANA contactó al abogado Cadena quien señala que está a la espera de una decisión de manera formal y aclaró que, por ahora, ni él ni su abogado Iván Cancino se referirán al tema.