“No somos amigas de Rodolfo”: periodistas le contestan a Petro luego de su comentario ‘machista’

El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, aseguró que asistiría al debate presidencial con las peticiones que hizo Rodolfo Hernández. Y una de esas solicitudes fue que Vicky Dávila, directora de SEMANA, Darcy Quinn y Jessica de la Peña estén presentes como moderadoras. Todas aceptaron la invitación y dijeron estar listas para el encuentro.

Sin embargo, llamó la atención que el aspirante presidencial cuestionó de manera despectiva la solicitud del ingeniero.

“No tengo ningún problema. Puedo ir a hacer ese debate donde él quiera, como diga, con sus amigas periodistas, que le hacen su campaña y no tengo ningún problema”, dijo Petro a Noticias RCN.

El comentario generó la reacción de las tres profesionales, quienes se desmarcaron de que fueran “amigas” del ingeniero, como lo señaló el candidato del Pacto Histórico.

“Verónica Alcocer dice que mujeres periodistas deben enredarse con dueños de medios para ascender, y el candidato Gustavo Petro nos llama ‘amigas’ de Rodolfo Hernández que le han hecho la campaña. Veo que el machismo es una cuestión de familia en esta campaña presidencial”, afirmó Vicky Dávila.

La directora de SEMANA agregó: “Yo no soy amiga de ninguno de los dos candidatos. Solo hago mi trabajo como periodista”.

Verónica Alcocer, dice que mujeres periodistas deben enredarse con dueños de medios para ascender y el candidato Gustavo Petro nos llama “amigas” de Rodolfo Hernández que le han hecho la campaña. Veo que el machismo es una cuestión de familia en esta campaña presidencial 👇👇 https://t.co/r8U7XecBhW — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 16, 2022

Darcy Quinn, por su parte, comentó que ni siquiera conoce personalmente al ingeniero. “A Gustavo Petro le digo que no soy amiga de Rodolfo Hernández, no lo conozco personalmente, no hablo con él. Le exijo que paren la estigmatización a las mujeres periodistas desde su campaña”.

La periodista confirmó su participación a un eventual debate, pero pidió que no se condicionaran los temas y las preguntas. “Acepto moderar, pero no acepto preguntas o cuestionario acordado. Autonomía periodística y libertad de prensa ante todo”, aseguró la comunicadora de La FM.

A @petrogustavo le digo que NO soy amiga de @ingrodolfohdez , no lo conozco personalmente, no hablo con el. Le exijo que paren la estigmatización a las mujeres periodistas desde su campaña . https://t.co/DB2HNzeFWO — Darcy Quinn (@darcyquinnr) June 16, 2022

Jessica de la Peña también afirmó que, de darse el encuentro, allí estaría, pero que tampoco es cercana al ingeniero. “También estoy lista para hacer parte con Noticias RCN en el debate presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y no soy amiga de ninguno de los dos candidatos. ¡Soy periodista!”, afirmó.

También estoy lista para hacer parte con @NoticiasRCN en el debate presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y no soy amiga de ninguno de los dos candidatos, ¡ Soy periodista! — Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) June 16, 2022

Las declaraciones de Petro, consideradas como machistas, contra las comunicadoras generó una oleada de críticas, no solo por parte de otras colegas, sino también de hombres que consideran las palabras de Petro irrespetuosas y desafortunadas.

“Tres colegas han sido mencionadas por un candidato para participar en el debate. Ellas han dicho que, si en algo pueden ayudar, están dispuestas. Y arrancan los insultos y la ofensas contra Vicky Dávila, Darcy Quinn y Jessica de la Peña. ¿A qué horas hicimos del respeto algo obsoleto?”, cuestionó Gustavo Gómez, director del programa 6AM de Caracol Radio.

El hecho se da, además, luego de los comentarios de Verónica Alcocer, conocidos en los ‘petrovideos’ en los que la esposa de Gustavo Petro, y quien podría convertirse en la primera dama de la nación, se refiere a las comunicadoras del país de manera despectiva, diciendo que su propósito de entrar a los medios de comunicación sería tener una relación amorosa con los dueños.

“A todas les va bien, todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal casándose con los dueños, pa’ eso entran ahí, ¿pa’ qué crees?”, señaló Alcocer en una de las reuniones del Pacto Histórico. A pesar de que salió a disculparse, un sinnúmero de personas del gremio han cuestionado esas declaraciones machistas, que contradicen lo que han profesado públicamente desde esa alianza.

El comentario de Alcocer también generó un gran rechazo por parte de un sector de los medios de comunicación, que pidió respeto para las periodistas.