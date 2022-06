“No somos el uribismo”: Marelen Castillo le responde al petrismo

SEMANA: ¿Cómo explica lo que ocurrió el 29 de mayo y qué sintió ese día?

Marelen Castillo (M. C.): Como persona, muchas emociones. Se conjugan muchas emociones, alegría y miedo, porque uno tiene que ser honesto. También expectativas y sueños, de todo. Pero, sobre todo, el 29 de mayo ganó Colombia porque abrió las puertas a un cambio de verdad y a una transformación. Considero que es un momento coyuntural e histórico para Colombia.

SEMANA: ¿Cómo lo tomó su familia?

M. C.: Mis hijos me han visto trabajar toda la vida, me han visto sacarlos adelante con mi esposo en el día a día. Ellos saben que vine a servirle a nuestro país y hoy nos están dando una oportunidad diferente para aportar. Están comprometidos y muy contentos, el domingo brincábamos, llorábamos, estaban mis amigos y me conecté en videoconferencia con mi familia en Cali. Ellos están todos muy orgullosos. Mi hija me mandó un escrito diciéndome que me admira, que soy una líder que trabaja por los demás y que es un momento histórico de mi vida porque voy a trabajar por el país. Aquí estamos con todo el compromiso.

SEMANA: ¿Pensó que iba a terminar en política y siendo candidata vicepresidencial con posibilidades de ganar?

M. C.: Cuando se toma una decisión, uno quiere ganar. Yo quiero ganar y vamos a ganar. Uno nunca toma decisiones para perder, pero uno también tiene principio de realidad, entiende cuáles son las circunstancias y los comportamientos del país. Pero bueno, aquí este trabajo hoy se ve reflejado en todos estos resultados.

SEMANA: A usted la escogieron para ser fórmula por su hoja de vida. ¿Cómo fue conocer al ingeniero?

M. C.: Como tú bien sabes, llegué porque presentaron mi hoja de vida y tuve mi primer acercamiento con él hace casi cuatro meses. Empezamos a conversar, inicialmente le pregunté qué esperaba de su fórmula vicepresidencial y sobre esos puntos empezamos a trabajar. Después, en el transcurso de la campaña y con todo el respeto que tiene hacia mí, me dio la libertad –con las directrices que ellos me dieron– de manejar mi agenda y de hacer mi programación. Es lo que siempre he hecho en la gestión, siempre he sido líder de proyectos y líder de unidades. Aquí también lo he hecho, me dieron la autonomía para generar todo mi proceso y mis acciones de campaña. Bueno, con la asesoría de la campaña, pero generé todo mi plan de trabajo y él, muy respetuosamente, me lo dejó hacer tranquilamente. Así llegamos a este momento.

SEMANA: ¿Cuál es su principal aporte a la campaña de Rodolfo Hernández?

M. C.: Muchos me han dicho que se une la experiencia y la academia. Mi fortaleza de 32 años es en la educación, he sido formadora, directiva académica y administrativa. He desarrollado oferta académica y para formación a lo largo de la vida. Aporto todo mi conocimiento de país por la institución donde trabajaba, donde lo que hemos hecho es servirle al país y que me ha permitido estar cerca de las necesidades del país. Cuando uno desarrolla oferta académica y en educación superior, uno justifica por qué llevar los programas a una región. Para llevar los programas hay que conocer todas sus necesidades, su vocación y todo lo que se desea en desarrollo productivo. Aporto toda esa experiencia y ese conocimiento, además aporto toda mi transparencia, porque yo creo que es lo más importante. Mis ganas de trabajar y de servirle al país.

SEMANA: A Francia Márquez le encomendaron el Ministerio de la Igualdad. ¿Cuál sería su tarea como posible vicepresidenta?

M. C.: Por ahora estamos trabajando para cerrar la brecha social, es lo que he conversado con él, y para llegar al 19 de junio a la Presidencia de la República. Principalmente, el trabajo es el cierre de la brecha social, atender a la población más vulnerable en Colombia, generar todas las posibilidades de desarrollo, que haya trabajo y que tengan oportunidades de una vida digna. Con él quedamos que en su momento nos sentamos a definir cuál es ese cargo y rol que voy a desempeñar, teniendo en cuenta que tenemos que generar eficiencia, eficacia y gobernar con austeridad.

SEMANA: ¿Qué es lo primero que haría como vicepresidenta?

M. C.: Acompañar al ingeniero Rodolfo Hernández en el primer decreto que va a firmar para generar la austeridad en Colombia.

SEMANA: De la campaña de Petro dicen que esos decretos pueden ser peligrosos, que no se puede bajar el IVA y que no es recomendable eliminar las embajadas...

M. C.: Los decretos son intenciones que demuestran a los colombianos que ya hay una acción a tomar. Tendrán que surtir todo su camino y rigor técnico para su evaluación y poder ser aprobados. Hay una intención y se harán los análisis pertinentes. Además, hay acuerdos bilaterales y multilaterales que hay que revisar, con eso se tomará la decisión. Lo importante es que hay una intención de cambio.

SEMANA: No son un hecho, entonces...

M. C.: No, es una intención. Además, un decreto tiene una estructura técnica que debe ser presentada para aprobación. Es la intención.

La hoja de vida de Marelen Castillo llegó a las manos de Rodolfo Hernández a través de las redes sociales. - Foto: campaña Rodolfo Hernández

SEMANA: ¿Cómo era su relación con la política? ¿Usted ha militado algún partido político o mostrado preferencia por alguna figura?

M. C.: Yo no he militado en ningún partido. Yo soy neutral, pero claro que uno sí sabe de política porque uno es colombiano. Estos últimos años estuve como profesora de maestría y doctorado. Lo primero que tiene que hacer un maestro es estar al tanto y al día con toda la agenda política en Colombia y con su desarrollo. Es por cultura que uno tiene que estar al día con lo que pasa en su país. Entonces, claro, estoy pendiente de qué pasa, qué sucede y qué decisiones se toman. Nunca he estado vinculada y por eso me gusta, por eso tomé esta opción. No me gusta la polarización, yo no vengo con partido. Ni el color de aquí o allá, para mí la política es neutra.

SEMANA: ¿Qué opina de los apoyos de militantes de partidos tradicionales a la candidatura?

M. C.: Como lo hemos manifestado, la alianza nuestra es con el pueblo colombiano que nos tiene en un momento histórico. Pusieron más de 1.800.000 firmas para poder llegar como grupo político, nuestra alianza es con el pueblo colombiano. Que si ellos quieren decirles a sus seguidores que voten por nosotros es decisión de ellos. Son colombianos y aquí vamos a gobernar con todos. Si ellos deciden votar y decirle a sus grupos que voten por nosotros, está bien, pero no vamos a hacer ningún tipo de alianza.

SEMANA: ¿Qué piensa de Álvaro Uribe Vélez?

M. C.: Yo respeto al doctor Álvaro Uribe, no comparto muchas cosas, pero lo respeto. Son diferentes posiciones y lo que queda claro es que nosotros no estamos con el uribismo, es lo que quieren hacer entender nuestros compañeros en segunda vuelta. No tenemos ningún contacto y tampoco estamos trabajando con el uribismo.

SEMANA: ¿Cuál es la principal apuesta de género de su campaña?

M. C.: Yo soy una mujer que ha tenido oportunidades, la educación y formarme me ha permitido tener oportunidades. Lo que quiero es que todas las mujeres en Colombia tengan oportunidades con educación, trabajo que las dignifique y que tengan participación. Para mí es muy importante la participación, que las mujeres decidan en lo político, social y económico. Que las mujeres decidan por su futuro, acompañarlas. Las mujeres son víctimas de la violencia y del maltrato intrafamiliar. No tienen posibilidades en muchas regiones de Colombia, no tienen una vivienda digna y no pueden acceder a educación. Hay que generar oportunidades para las mujeres, trabajo para ellas. Hoy las mujeres empezamos a jugar otro rol en la sociedad colombiana, se van dando las oportunidades y no ha sido fácil. Nos ha tocado prepararnos, para nosotras ha sido mucho más difícil.

En Colombia hay una legislación muy clara para las mujeres, pero no se cumple. Hay que garantizar que se cumpla, que las mujeres tengan derechos. La legislación está, vamos a garantizar. A las mujeres en el campo y zonas rurales hay que apoyarlas con mejores condiciones de vida. Que tengan salud, una vivienda digna, que puedan educar a sus hijos y que puedan generar un cambio en esa sociedad. Además, ellas contribuyen a la productividad de Colombia. En lo programático hay diferentes aspectos, como formación, garantía, cumplimiento de la normatividad, condiciones dignificantes para ella, derechos e inclusión. Hay un buen ejercicio, es transversal en todo nuestro programa.

SEMANA: ¿Qué rol tendrán las mujeres en un eventual gobierno de Rodolfo Hernández?

M. C.: En su alcaldía, te comento con la evidencia, aproximadamente el 70 % del gabinete fueron mujeres. Como lo manifestó en una entrevista, las mujeres saben administrar, saben manejar los recursos, son ordenadas y son transparentes. Ya lo hizo y en nuestro programa de gobierno está contemplada la participación de las mujeres en todos los estamentos. Ellas van a estar con nosotras, van a participar y van a tener los cargos y las funciones que se definan.

SEMANA: ¿Usted qué piensa de los videos y entrevistas que han trascendido con posibles comentarios machistas del ingeniero?

M. C.: Son los contextos donde se desarrolla la entrevista y donde él les pone sus puntos de vista, son diferentes contextos. Así como hay esos videos que están usando contra nosotros, ¿por qué no está el video en el que dice que las mujeres somos trabajadoras, que sabemos administrar y que sabemos manejar las finanzas? No se da, si fuera así no habría escogido una fórmula vicepresidencial mujer. Además, si tú vienes aquí a la campaña, la gran mayoría de las funcionarias son mujeres. Él trabaja con mujeres. Son las evidencias. Hay comentarios malintencionados, se sacan de contexto. Una cosa es lo que se vuelve mediático y otra es la realidad.

SEMANA: ¿Rodolfo Hernández es machista?

M. C.: Conmigo no, conmigo todo el respeto. No lo considero machista.

SEMANA: ¿Las mujeres en la casa?

M. C.: Le preguntas a Marelen Castillo, que ha trabajado 32 años, que le gusta trabajar y salir todos los días. Eso no quita que seamos mamás, que seamos muy buenas y que atendamos nuestro hogar. Yo he hecho de todo, he atendido a mis hijos y a mi hogar, he madrugado todos los días a trabajar y así somos muchas mujeres en Colombia. ¿Cuántas CEO tenemos, manejando empresas multinacionales? Hoy me enorgullece decir que hay un gran número de mujeres rectoras en las universidades, eso no pasaba en otros tiempos. Las mujeres estamos llamadas a aportar a la sociedad, a trabajar. Estoy de acuerdo con que tenemos que salir, que tenemos que ser productivas y que tenemos que participar. Una sociedad, más como la nuestra, se construye con todos. Las mujeres somos fundamentales.