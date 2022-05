“No soy, ni he sido santista”: Sergio Fajardo respondió a la pregunta incómoda del Debate Presidencial

En medio del último gran debate presidencial de SEMANA y El Tiempo, los candidatos tuvieron que responder una ronda de preguntas incómodas lo que, a pesar de la extensa jornada, sortearon con tranquilidad.

Una de las preguntas fue dirigida al candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo. ¿En su gobierno, usted trabajaría con santistas?, fue la pregunta que le hizo Vicky Dávila al candidato.

Antes de empezar a contestar, Fajardo cuestionó a qué se referían por ‘santistas’. “¿Personas que hayan trabajado con Santos?”, preguntó, a lo que Vicky contestó con una respuesta afirmativa.

“Cualquier persona puede participar, yo estoy con una gran santista que es María Ángela Holguín, pero sí tengo que decir que ese calificativo de santistas no corresponde con lo que yo hago de política”, dijo Fajardo.

Igualmente, el candidato afirmó que prefiere elegir a las personas por otras cualidades, más allá de sus corrientes políticas.

“Yo he escogido personas por su valor y su calidad, no tengo compromiso con nadie ni he repartido puestos para que haya adhesiones, para mí las personas deben ser honestas, tener conocimiento, compartir mi visión de sociedad y tener una dimensión de lo que significa el servicio público”, aclaró el candidato.

En cuanto a la duda de si es o no santista contestó: “No soy ni he sido santista, pero no creo que sea una ofensa, porque no se trata de un mal ser humano o de que tenga que tener una connotación negativa”, concluyó.

Por su parte, el candidato Gustavo Petro aseguró que votó por Juan Manuel Santos en las últimas elecciones. “En ese momento, yo era progresista y voté porque quise la paz y creo que Santos casi consigue la paz, pero no creo que la gente deba ser juzgada por su pasado”, dijo.

Además, afirmó que “esto no se trata de una guillotina y hacer exámenes de pureza ideológica que lo que votaron por Uribe se les haga un juicio como si fuera un crimen, pienso que la sociedad colombiana tiene que reconciliarse y ese es el primer paso”, concluyó Petro.

Entre tanto, Federico Gutiérrez aseguró que “hay gente buena en todas partes, cuando fui alcalde de Medellín tuve una buena relación con Santos, por eso creo que lo que se necesita es gente que trabaje por el país, no importa cuánto de quién haya trabajado con quién, lo que tenemos es que eliminar esa polarización que tanto daño nos hace”.

“Fue el señor Calle”: Gustavo Petro revela quién le dijo que se aplazarían las elecciones

La jornada electoral de este domingo estará antecedida por un hecho que causó un remezón político: la acusación de Gustavo Petro al Gobierno de querer aplazar las elecciones.

El líder del Pacto Histórico lo gritó a los cuatro vientos en su cierre de campaña en Barranquilla. “El martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo”, dijo y llamó a hacer un frente unido a los candidatos Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández.

¿De dónde salió esa versión de Petro? Ha sido la pregunta de la semana. En el debate definitivo, el líder del Pacto Histórico soltó una respuesta que sorprendió. Los candidatos estaban hablando del papel polémico que ha cumplido el registrador en estas elecciones y la desconfianza que ha generado su papel sobre los resultados.

Petro aseguró que su acusación no es sobre un hecho aislado, sino sobre una ambientación que se ha hecho por dos meses por los más altos funcionarios del Gobierno. Habló de los 700.000 votos que recuperó el Pacto Histórico en las elecciones legislativas y del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que estableció las reglas para la suspensión del registrador. Agregó que si eso pasa, el país estaría en riesgo.

“De alguna campaña se nos informó que eso iba a suceder el martes y entonces dimos la alerta”, sostuvo, pero en esa primera respuesta no dio muchos más detalles. La directora de SEMANA, Vicky Dávila, le preguntó de nuevo si de la campaña de Rodolfo Hernández le habían advertido sobre ese hecho. Ahí fue cuando dijo “el señor Calle”, pero prefirió contestarle a Fico sin entrar en más detalles.