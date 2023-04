“No voy a ajustarme a lo que usted diga”: periodista Stephanie Bates hizo una grave denuncia contra un coronel del Ejército

La periodista Stephanie Bates hizo una grave denuncia sobre un presunto intento de censura y amenazas en su contra. Por medio de un video, indicó que habría sido presionada por el coronel Orlando Quiñónez Marriaga, jefe del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Ghad) del Ministerio de Defensa.

En un video compartido en sus redes sociales, la periodista expuso los detalles de la denuncia contra el coronel. Por un lado, indicó que el miembro del Ejército intentó callarla, debido a que ella era una ‘persona rebelde que le da voz a las víctimas’. Sumado a ello, Bates compartió extractos de una grabación de audio la cual presuntamente sería del coronel. En esta, se le escucha decir lo siguiente: “Stephanie, ahorita lo que vende es la paz total, yo te recomiendo en tu programa orientarlo a temas sociales”.

Programa 'Primera Voz', del cual Bates es directora. - Foto: Twitter: Portada de @primeravoztv

La respuesta de la periodista fue que ella no iba a cambiar de posición, motivo por el cual el coronel le habría dicho que ‘se hiciera a un lado’ o que modificara su línea editorial. “Yo le dije ‘no es cambiar, es decir las cosas de manera diferente’, es mezclarlas con lo que el Gobierno y si ella quiere ser exitosa aquí, pues tiene que adaptarse porque ella no puede ser así”, indicó el audio, en el cual aparentemente Quiñónez conversaba con un colega suyo.

A modo de contexto, la periodista explicó que la situación ocurrió posteriores a las elecciones presidenciales del año anterior. Para ese momento, ella fue asesora de comunicaciones del Ghad, oficina en la cual también operaba el coronel. Además de ese rol, ella también era la directora del programa ‘Primera Voz’, trasmitido por Red +, cargo en el que actualmente sigue.

Stephanie Bates, periodista de Red + y directora del programa 'Primera Voz'. - Foto: Instagram: @stephbatespress

En esa franja, la periodista narra historias de vida de las víctimas del conflicto armado, en el cual conoce sus testimonios, vivencias y reflexiones frente a la violencia que se vive en las zonas rurales de Colombia. Este contenido al parecer fue conocido por Ordóñez, quien le habría recomendado no continuar con ese material, afirmando que era ir en contra del Gobierno al cual ella hacía parte por ser asesora externa. Sumado a ello, el funcionario del Ejército le habría afirmado que los grupos al margen de la ley se estaban acogiendo a la política de paz total, por lo cual debería modificar su postura en el programa y no tener una visión radical.

“A los periodistas no se los calla, no se les amenaza por darle voz a las víctimas, no se les intimida como lo hizo y no se les dice que se van a tener que ir del país por hablar de la historia y del país”, dijo Bates sobre esta situación, la cual hizo que renunciara de ese cargo, debido a que ella se cansó de esta clase de comentarios.

En una entrevista, Hollman Morris le aseguró a Bates que la libertad de prensa no se vería arriesgada. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JULIAN MORA

Otro punto que relató la periodista fue que durante una entrevista con Hollman Morris para el canal Cable Noticias, ella le preguntó sobre las garantías que se le iban a proporcionar a los periodistas. La respuesta de Morris fue que el Gobierno le iba a proporcionar todo lo necesario a la oposición para hacer valer su derecho a la libertad de opinión y prensa. En ese orden de ideas, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá le aseguró a Bates que durante la administración de Gustavo Petro, le daba la plena confianza de ejercer su derecho. Sin embargo, y bajo esta situación, la periodista sostuvo que no ha sido así.

El video de la directora de ‘Primera Voz’ culmina diciendo “No voy a ajustarme a lo que usted diga o quiera, no es rebeldía, es cuestión de amar al país y no lavarle las manos a quienes por décadas han intentado acabarlo a punta de sangre de gente inocente”. Por su parte, el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Militares se han referido al respecto de esta situación.