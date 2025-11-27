Suscribirse

Cauca

Murió el coronel del Ejército, Rafael Granados, quien fue baleado por sicarios en Popayán, Cauca

El reporte inicial señaló que el coronel habría recibido disparos en la cabeza.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 8:59 p. m.
Teniente coronel Rafael Granados Rueda, comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra Aérea del Ejército.
Teniente coronel Rafael Granados Rueda, comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra Aérea del Ejército. | Foto: API

El teniente coronel Rafael Granados Rueda, comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra Aérea del Ejército, quien fue baleado por sicarios sobre el mediodía, murió este jueves, 27 de noviembre.

Los hechos sucedieron en el sector Casas Fiscales y Militares de la av. Champagnat, una concurrida vía de Popayán, capital del Cauca, cuando el oficial se transportaba en un vehículo particular.

Contexto: Coronel del Ejército fue baleado por sicarios en una concurrida vía de Popayán, Cauca

El reporte inicial señaló que el coronel habría recibido disparos en la cabeza, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial donde no resistió y murió horas después.

“Este crimen constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares, compañeros de armas y amigos”, detalló el Ejército Nacional en un breve comunicado.

En medio de las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, el Ejército, en coordinación con autoridades departamentales y locales, reforzaron el dispositivo operacional en toda la región.

Condenamos el asesinato indiscriminado de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda, ocurrido en Popayán, Cauca, mientras se encontraba en estado de indefensión”, detalló la institución.

Este nuevo ataque directo contra las Fuerzas Militares de Colombia demuestra la grave situación de seguridad que enfrenta el país de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Roy Barreras, precandidato presidencial, fue uno de los primeros en rechazar este asesinato y se solidarizó con la familia y compañeros del teniente coronel Rafael Granados Rueda.

Es una ofensa contra el honor militar, una humillación contra nuestras Fuerzas Militares y un mensaje aterrador para la sociedad colombiana. Una operación rastrillo si es necesaria”, indicó Barreras en su cuenta de X.

Así mismo, aprovechó para hacerle un llamado especial al Ministerio de Defensa con el fin de que este hecho no quede impune y caiga todo el peso de la ley contra los responsables.

“NO MÁS crímenes impunes! Los asesinos NO pueden quedar impunes ante este crimen de este alto oficial! Despliegue toda su fuerza contra ellos. ¡Captúrelos!”, puntualizó el precandidato.

