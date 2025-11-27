Suscribirse

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del teniente coronel del Ejército baleado en Popayán: “Es un crimen de guerra”

El oficial fue baleado por sicarios sobre el mediodía de este jueves.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 10:53 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 21 de noviembre de 2025, en Cali (Colombia)
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República

El asesinato del teniente coronel del Ejército Rafael Granados, que se registró este jueves, 27 de noviembre, en Popayán, llamó la atención del presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario rechazó ese hecho, el cual es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Contexto: Gustavo Petro dio sorpresivo giro sobre Álvaro Uribe y el mensaje generó revuelo en X: “Hay que reconocerlo”

“El asesinato del teniente coronel Granados Rafael es un crimen de guerra. He pedido informe de su seguridad en el hospital”, posteó el jefe de Estado.

La publicación que hizo el presidente fue en respuesta a un mensaje del Ejército sobre el crimen del oficial: “#DenunciaEJC | Condenamos el asesinato indiscriminado de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda, ocurrido en Popayán, #Cauca, mientras se encontraba en estado de indefensión. Este crimen constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos”.

Falleció el teniente coronel Granados
Falleció el teniente coronel Granados. | Foto: Suministrada

“Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares, compañeros de armas y amigos”, expresó el Ejército en su cuenta oficial.

Y afirmó la institución: “#AEstaHora, en coordinación con autoridades departamentales y locales, reforzamos el dispositivo operacional para dar con el paradero de los responsables de este vil hecho”.

De acuerdo a las primeras versiones de las autoridades, el teniente coronel Rafael Granados Rueda, fue baleado por sicarios sobre el mediodía.

Además, trascendió, que los hechos se presentaron en el sector Casas Fiscales y Militares de la av. Champagnat, una concurrida vía de Popayán, capital del Cauca, cuando el oficial se transportaba en un vehículo particular.

Contexto: “Quedé solo”: Petro destapó fuerte golpe que recibió y le tocó reconocer victoria de Trump; esta es la historia

Finalmente, el reporte advierte que el coronel habría recibido disparos en la cabeza, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial donde no resistió y murió horas después.

