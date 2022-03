“No voy a permitir que se diga que es un show”: habla Iván Cancino, abogado de Carlos Mattos

Carlos Mattos se encuentra en el ojo del huracán por un informe de Noticias Caracol en que se le ve recorriendo las calles de Bogotá a bordo de un carro del Inpec como si fuera su vehículo privado, e incluso asiste a reuniones privadas, pese a estar recluido en la cárcel La Picota.

En las imágenes se puede ver a Mattos ingresando a un edificio en el norte de Bogotá, donde se encuentra con su abogado, Iván Cancino, pese a que no tendría un permiso para salir y no se le ve custodiado, como debería ser, por un guarda del Inpec.

Según lo dicho por el abogado Cancino a la emisora Blu Radio, él también quedó muy sorprendido al ver a su defendido llegando a la reunión que tenían en su oficina. “Yo llego a mi oficina a unos asuntos con Jorge Mattos y ahí lo veo llegar a él, lo saludo y le hago varias preguntas del por qué está él ahí y le doy algunas explicaciones sobre las consecuencias de lo que representa salir así”, explicó.

Además, aseguró que Mattos ha salido varias veces, con excepción de esta documentada del 25 febrero, por temas referentes a su estado de salud y explicó que justo ese día se encontraba recogiendo unos exámenes médicos y luego llegó a su oficina, según dijo a Blu Radio.

“No tengo por qué dudar de él, además porque he estado con él en tres citas médicas en controles postoperatorios. Me he visto con él en la Fundación Santa Fe. Ese día (el 25 de febrero) había una reunión en la oficina donde me he visto varias veces con sus hermanos, ese día se ve a Jorge Mattos también. Yo lo saludo como a todos mis clientes, muy cordialmente. Obviamente me sorprende, tengo una conversación con él bastante larga, que no puedo revelar”, dijo el abogado a la emisora.

Igualmente, explicó que la presencia en esa reunión de la otra abogada de Mattos, María Camila Toro, fue porque ella tenía una cita en esa oficina.

Igualmente, el legista respondió ante los cuestionamientos que le hicieron en ese medio sobre el verdadero estado de salud de Mattos, pues en el video revelado este miércoles aparentemente se le ve bien.

“Él sí está enfermo, no ha podido dormir y show no es. No voy a permitir que se diga que es un show si no se tiene cómo probarlo. Vayan a Medicina Legal, pregúntele a la Policía que estaba con él cuál era su estado de ánimo, cuántos días llevaba sin dormir ni comer. No es que se hiciera el enfermo”, explicó Mattos a Blu.

Además, explicó que desde Medicina Legal de España se aseguró que él sí estaba enfermo y que eso quedó claro en ese país, por lo que afirma que su defendido padece verdaderos problemas de salud.

Contó, además, que todas las veces que el pidió todas las citas que tenía que tomar en la Fundación Santafé previamente concertadas con su abogado, por eso se encontraron allí. “Después de la pandemia, las citas internamente se volvieron más complicadas, por eso yo lo acompañé a esa cita, pero todo se llevó a cabo con claridad”, dijo a Blu.

Finalmente, Cancino aseguró que durante su reunión con Mattos le hizo “valoraciones” de lo que estaba sucediendo y las posibles consecuencias del hecho.

“Estamos partiendo de que hay una fuga de presos que no se da, los requisitos para tipificar una fuga de presos son claros, no hay la más mínima posibilidad de que se tipifique. Claro que se genera sospecha, por eso son muchas de las preguntas que le hice, que no puedo revelar porque es un tema cliente-abogado”, contestó Cancino al noticiero.

Por el momento, se espera que las investigaciones determinen las consecuencias de estas denuncias y si Mattos o su abogado deberían responder por la denuncia que ya cobró la cabeza del director del Inpec y de la cárcel La Picota, destituidos por el presidente Iván Duque tras conocerse el escándalo en la mañana de este 2 de marzo.