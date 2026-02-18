NACIÓN

Aparece nuevo caso de menor de edad con hemofilia en Colombia: la familia pide ayuda

Salen a la luz nuevos episodios de pacientes que esperan sus medicamentos.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 9:32 p. m.
Emicizumab permite prevenir hemorragias graves en pacientes con hemofilia A, pero su acceso en Colombia sigue siendo limitado
Emicizumab permite prevenir hemorragias graves en pacientes con hemofilia A, pero su acceso en Colombia sigue siendo limitado Foto: Getty Images

Colombia sigue conmocionada ante el fallecimiento de Kevin Acosta, quien habría perdido trágicamente la vida, al parecer, por la falta del suministro de un medicamento que era de vital importancia, puesto que el menor de edad padecía de hemofilia. La familia del pequeño se encuentra afiliada a la Nueva EPS, una entidad que se encuentra intervenida por el Estado.

Familiar de Kevin le respondió al presidente Petro por revelar la historia clínica del niño

Esta situación ha ayudado a salir a la luz los casos de otras familias que viven una realidad similar a la que tuvo la familia Acosta. Por medio de las redes sociales se dio a conocer el caso de Hendrick Samuel Díaz Castillo, un infante de poco más de un año de edad que padece de Hemofilia tipo A severa, la misma que aquejaba al fallecido Kevin.

En la publicación difundida aparece la madre del menor, identificada como Fernanda Castillo, la cual alega que su bebé lleva aproximadamente 41 días sin recibir el medicamento que es de vital importancia para evitar hemorragias.

Estas imágenes son compartidas porque según el periodista Ronny Suárez la madre del menor autoriza la publicación de las mismas:

Lo que señaló la madre del menor, que también está afiliado a la Nueva EPS, es que ya adelantó la respectiva acción de tutela, puesto que la última vez que su hijo recibió su tratamiento fue el 25 de diciembre del año 2025.

Argumenta que la tutela salió a su favor, pero aún así la entidad de salud no ha realizado la respectiva entrega del medicamento, una situación que tiene bajo presión e intranquilidad a la familia.

De momento, se espera aún la resolución del caso de Kevin Acosta, tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Superintendencia de Salud han comunicado que iniciarán el respectivo proceso de investigación para dar con el motivo del deceso del menor de edad.

Mientras tanto, aun millones de pacientes esperan sus medicamentes para enfermedades crónicas o huérfanas, como es el caso de Hendrick Díaz.

