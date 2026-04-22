El más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advierte que Colombia enfrentará una jornada dominada por abundante nubosidad y lluvias moderadas a fuertes en amplias zonas del territorio nacional.

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Lluvias se intensificarán en la tarde y la noche en varias regiones del país

El panorama climático para las próximas 24 horas en Colombia estará marcado por condiciones inestables en la mayoría de regiones.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más significativas se concentrarán en el piedemonte amazónico y llanero.

De igual forma, en sectores del suroriente de la Amazonía, el norte y sur de la región Pacífica, zonas del centro-norte de la región Andina y áreas del centro-oriente y sur del Caribe.

El informe señala que, aunque durante la mañana podrían presentarse intervalos de tiempo seco en algunos sectores, la actividad lluviosa aumentará progresivamente en horas de la tarde y se prolongará durante la noche.

Esto podría generar afectaciones locales como encharcamientos o crecientes súbitas.

En la región Caribe, las lluvias más intensas se concentrarán en áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta y en departamentos como Cesar, Bolívar, Córdoba y Magdalena, además del golfo de Urabá.

En contraste, zonas como Atlántico y el norte de Bolívar tendrán precipitaciones de menor intensidad.

Para la región Insular, el comportamiento será distinto.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en áreas marítimas del sur.

En la región Andina, una de las más pobladas del país, se prevén lluvias moderadas a fuertes en departamentos como Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá y sectores de Cundinamarca, además de zonas cafeteras como Risaralda y Caldas.

Estas precipitaciones podrían impactar la movilidad en corredores viales clave durante las horas de la tarde y la noche.

El litoral Pacífico también registrará lluvias importantes, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde las precipitaciones podrían intensificarse en horas nocturnas, particularmente hacia el sur de la región.

En la Orinoquía, los mayores acumulados de lluvia se esperan en Meta y Arauca, mientras que en Casanare y Vichada se presentarán lluvias de menor intensidad.

Por su parte, la Amazonía tendrá lluvias significativas en departamentos como Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés, especialmente en la tarde.

Cielo parcialmente nublado en Barranquilla, con predominio de tiempo seco y posibles lloviznas en la tarde y noche, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Foto: Gobernación del Magdalena API

Pronóstico del clima en Colombia hoy: así estarán las principales ciudades

En ciudades principales, el comportamiento del clima será variable.

En Barranquilla predominará el tiempo seco con algunas lloviznas aisladas en la tarde, mientras que en Bucaramanga y Medellín se esperan lluvias entre ligeras y moderadas hacia el final del día.

En Cali y Popayán, el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones intermitentes, mientras que en Cartagena las lluvias aparecerán principalmente en la tarde tras una mañana más seca.

Finalmente, Tunja tendrá un día mayormente nublado con lluvias persistentes en horas de la tarde y la noche, en un contexto de temperaturas más bajas.

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El llamado de las autoridades meteorológicas es a mantenerse informados y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el clima, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.