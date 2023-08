Ojo: Invima alerta que el suplemento Lida Plus Destroyer no cuenta con registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto bajo la marca LIDA PLUS DESTROYER NEW, que es promocionado como suplemento dietario y que no se encuentra amparado por un registro sanitario emitido por la autoridad competente en esta categoría, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.