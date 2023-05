Panfletos amenazantes de las AGC que aparecieron en Nimaima, Cundinamarca, carecen de veracidad: Policía Cundinamarca

Sorprendidos, así quedaron los habitantes del municipio de Nimaima, Cundinamarca, al escuchar la versión oficial de las autoridades del departamento sobre el origen de los panfletos amenazantes que aparecieron debajo de las puertas de sus casas en la madrugada del 26 de mayo.

Frente a esta situación, el coronel Edwin Urrego Pedraza, comandante del departamento de Policía de Cundinamarca, afirmó que dichos panfletos carecen de veracidad por varias razones, entre las que se encuentra que en esa zona del país no existe presencia de grupos armados organizados.

Los volantes son firmados por el estado mayor de las AGC - Foto: Suministrada SEMANA

“En este momento nos encontramos adelantando todas las actividades investigativas para establecer quién está detrás de la distribución de estos documentos”.

Sobre este particular, un habitante de la localidad le dijo a SEMANA que los panfletos los dejaron en algunas casas donde los metieron por debajo de las puertas y que días antes o después no se vio nada extraño.

La comunidad afirma que existen unos videos de cámaras de vigilancia donde quedó registrado el momento de la distribución de las hojas. “En los videos se ve una camioneta Toyota Fortuner que llega a una de las esquinas del pueblo y un muchacho delgado, alto, con una gorra, una pantaloneta color beage y una camiseta como de pepitas, se baja de ella y mete los carteles por debajo de las puertas”.

Los volantes tienen logos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es firmado por el estado mayor y sus amenazas y advertencias incluye no solo a Nimaima sino también a los pobladores de las zonas aledañas.

Además, entrega una lista de nombres de personas que son objetivo militar por ser los presuntos responsables de cometer algunos delitos como hurto de carros y motos y expendido de sustancias estupefacientes.

Además, advierten a las personas señaladas que tiene “... a partir de este momento 72 horas para desalojar el municipio”. Este plazo ya se cumplió, y según pudo conocer SEMANA, las familias de las personas amenazadas los enviaron a otros sitios para preservar su integridad.

Mensaje de las AGC en algunas regiones del país atemorizan a los habitantes - Foto: Captura de pantalla Radio Reloj Cali

“Hemos logrado determinar que una persona de sexo masculino fue la que hizo la distribución en diferentes lugares y se movilizaba en una Toyota Fortuner en horas de la noche. Por ellos damos un parte de tranquilidad a toda la comunidad y queremos decirles que no solamente en Nimaima, sino en todo el departamento de Cundinamarca, cuentan con la Policía Nacional para atender cualquier situación de orden público o de seguridad que se pueda presentar”, afirmó el coronel Edwin Urrego Pedraza.

Con relación a los jóvenes que aparecen referenciados en el panfleto, el ciudadano indicó que solo dos no saben quiénes son por los apellidos y que los demás son de la localidad que estudian y trabajan.

El panfleto incluye los nombres de cinco personas que son declaradas como objetivo militar, otros seis a quienes señalan de consumidores y un nombre clasificado como expendedor para un total de 12 personas.

En Urabá y Chocó las AGC han dejado grafitis en las casas - Foto: Cortesía

De acuerdo con los testigos, en el video que se tiene del hecho se alcanzan a observar a otras dos personas que también están caminando y distribuyendo los panfletos en los que les advierten a los ciudadanos ahí referenciados “si dichos señalados no quieren aceptar dicho llamado nos vemos en la obligación de actuar por la fuerza y a las malas no nos hacemos responsables si en medio del fuego cruzado caen niños, madres, padres, esposos, esposas. No queremos ver movimiento alguno después de las 10 p. m.”, dice textualmente.

Desde el departamento de Policía Cundinamarca le recordaron a la comunidad que tienen habilitada la Línea 123 para que se suministre cualquier información que se pueda tener con relación a este u otros hechos delictivos.