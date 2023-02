Paro del sindicato del ICBF hoy; directora Baracaldo aseguró que quieren dialogar para que menores no se vean afectados

El Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolecentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi) aseguró que desde este lunes 6 de febrero entrará en paro. Como respuesta, mediante un comunicado oficial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentó siete puntos con los que busca frenar el anuncio.

En primer lugar, planteó que en los últimos meses se han adelantado reuniones de seguimiento y concertación con las diez agremiaciones sindicales de madres y padres comunitarios, que fueron acompañadas por Ministerio de Trabajo.

La directora del ICBF, Concha Baracaldo, pide al sindicato diálogo. - Foto: Foto del ICBF

En segundo lugar, y en lo relacionado con la formalización laboral de las madres comunitarias con el Estado, el sindicato aseguró que esta es una propuesta del presidente Gustavo Petro y que la directora, Concepción Baracaldo, sostuvo reuniones con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda para encontrar los mecanismos y las rutas legales que permitan avanzar en ella.

En tercer lugar, afirmó que ya existe un subsidio pensional para más de 5.298 ex madres y ex padres comunitarios que no reúnen los requisitos para acceder a una pensión de vejez. “Respecto a la solicitud de un ajuste a dicho recurso para mayores de 57, 70 y 80 años, la Directora General, Concepción Baracaldo, se comprometió a buscar los mecanismos para lograrlo, en articulación con el Ministerio de Trabajo”, especificaron.

🗞 #DeInterés | En relación con el paro de madres y padres comunitarios de #SINTRACIHOBI, convocado para el próximo lunes 6 de febrero, informamos a la opinión pública que:👇🏾https://t.co/dt9wrwzR7l — Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (@ICBFColombia) February 5, 2023

Como cuarto punto, resaltaron que para la vigencia del 2023 se aumentó en un 14 % el presupuesto para las raciones alimentarias diarias de las niñas y los niños, más de 448 mil millones hasta el 31 de octubre del presente año.

Como siguiente aspecto, aseveró que como Instituto solicitaron a las madres comunitarias informar cuáles son las necesidades primordiales de dotación que se requieren en los hogares comunitarios para que el Instituto inicie este proceso.

En sexto lugar, detalló que se adelanta un proceso de formación para mejorar las prácticas pedagógicas y de cuidado. “Durante los últimos cuatro años se formó a 16.505 madres y padres comunitarios, con una inversión superior a los 51 mil millones de pesos, en tres líneas: formación inicial, formación avanzada y formación de servicio”, especificaron en el comunicado a la opinión pública.

Finalmente, como séptimo punto, reconocieron que durante el 2022, las madres y padres comunitarios en el país atendieron a 554.617 niñas y niños de la primera infancia.

Para este 6 de febrero, uno de los sindicatos del ICBF, programó paro de madres y padres comunitarios. - Foto: ww

La respuesta del sindicato

A través de su cuenta de Twitter, Sintracihobi refutó en un tono más alto prácticamente todo lo dicho por la dirección de la Institución.

En primer lugar, señaló que, aunque en los últimos meses se han sostenido reuniones, “los acuerdos se han quedado en palabras vacías”. Es decir, que aunque tuvieron una reunión con la directora para buscar salidas al subsidio para la vejez de las madres comunitarias, “se delegó al Señor Gustavo Martínez para que se encargara; sin embargo, el funcionario fue despedido por la directora y no se gestionó lo acordado en una reunión que duró diez minutos”, aseveraron.

Sobre las reuniones como el Ministerio de Trabajo, el sindicato dijo que ha acompañado las mesas, pero “se han justificado en que la relación con el Ministerio de Hacienda es complicada y que, como no les han aprobado propuestas en el pasado, ven inviable cumplir el programa de gobierno de Gustavo Petro en favor de las madres”, expresaron a través de Twitter.

En tercer lugar, calificó como denigrante que el ICBF asegure que ya existe un subsidio para la vejez de las madres comunitarias.

“Directora, ¿le parece justo que a pesar de que las madres trabajamos más de 30 años en actividades misionales del ICBF, como cualquier trabajador, la salida a la vejez nuestra sea un miserable subsidio de 420.000 pesos? ¿Ese es el trato que este Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez le van a dar a las cuidadoras con el nuevo sistema nacional del cuidado?”, cuestionó la presidente del sindicato.

Durante el 2022, las madres y padres comunitarios en el país atendieron a 554.617 niñas y niños de la primera infancia. - Foto: Getty

Como cuarto punto, afirmó que es falso que el Instituto y el Ministerio de Trabajo estén buscando las soluciones para sus propuestas.

“Saben que no han hecho los trámites ante el Ministerio de Hacienda para ello. Además, el Ministerio de Trabajo dio menos cupos para el subsidio miserable que tenemos para 2023. Aunque el ICBF ´incrementó´ la minuta de alimentación el 14 %, la inflación es del 12,53 %, lo cual indica que el aumento solo es del 1,47%, razón por la cual nosotras debemos seguir poniendo de nuestro salario para que los niños sean atendidos medianamente bien”, aseguraron.

Sobre este comunicado de la directora del @ICBFColombia, Concepción Baracaldo, como Presidenta de Sintracihobi me permito establecer los siguiente en respuesta a estos puntos falaces que llevan a la tergiversación de nuestras exigencias. https://t.co/fkqQxRud1Z — Olinda Garcia (@brisasinviento) February 5, 2023

Sobre el tema de las donaciones a los hogares comunitarios, aseguró que no se hace desde 2017.

“Es increíble que el programa funcione gracias a que nosotras prestamos nuestras casas gratis para atender a los niños, que nosotras paguemos los servicios públicos que se gastan en la atención y aun así el ICBF no sea capaz de darnos colchonetas, neveras, estufas y lo necesario. Si nosotras no ponemos las herramientas, los niños no podrían ser atendidos y esto es un servicio público. Así de sencillo”, agregaron.

Además, expresaron que no tuvieron espacios claros de diálogo: “Si nosotras no llamáramos al paro, el ICBF no nos hubiera atendido. Es claro que las puertas del ICBF estuvieron cerradas desde el 7 de agosto de 2022 hasta ahora... Nuestro paro es legítimo y no lo vamos a desmontar porque las madres comunitarias siguen muriendo en la indignidad y los niños siguen siendo atendidos bajo condiciones de miseria. ¡Viva el paro nacional!”, concluyó la presidenta Olinda García.