Partido de fútbol en Puerto Colombia terminó en fuerte agresión contra un árbitro; padres y jóvenes lo agarraron a golpes

“ Tengo miedo de volver a pitar, pero tengo más miedo es que terminen lo que hicieron. Mi mamá no está tranquila si salgo, porque no sabe qué puede pasar ”, afirmó.

“Fui el único que me atreví a denunciar, tengo miedo por lo que me pueda pasar y con miedo también, pues lo estoy haciendo sin autorización de la Corporación de Árbitros, pero es por eso mismo, porque quiero sentar un precedente que esto no puede seguir sucediendo. Ese equipo ya es recurrente en esto y por miedo a mis compañeros no han hecho nada al respecto”, aseguró.