En fallo de primera instancia, y tras un extenso juicio, el patrullero de la Policía Nacional, Óscar Alexander Márquez Rojas, fue sentenciado a 18 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Anthony Gabriel Estrada Espinoza durante las protestas del 9 de septiembre de 2020.

Caso Javier Ordóñez: patrullero condenado pedirá perdón al país

Para el juez, en medio de las jornadas de protesta que se presentaron en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, el agente de la Policía accionó su arma de dotación en contra de las personas que se concentraron y promovieron una protesta en las inmediaciones de la estación de policía de Ciudad Verde.

En medio de los hechos, uno de los proyectiles disparados por el patrullero impactó a un joven de nacionalidad venezolana, quien vivía del comercio informal en dicho municipio, y falleció en el lugar.

Foto referencial de las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez, en el occidente de Bogotá. Foto: Colprensa

En ese momento apareció el patrullero Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, quien alteró por completo la escena de los hechos, modificando los informes oficiales frente a la munición asignada al momento de entregar sus armas en el armerillo de la instalación policial.

Con esta acción, el juzgado, al revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía, desvió las investigaciones, puesto que se quiso dar la apariencia de que no habían utilizado sus armas en medio del control de los manifestantes.

Alejandro Eder anuncia recompensas y mano dura contra actos vandálicos en Cali: “Los vamos a agarrar a todos”

El juzgado tercero penal de conocimiento de Bogotá condenó al patrullero Márquez Rojas a 18 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Mientras que el patrullero Ricaurte Pinilla fue sentenciado a 50 meses de prisión (4 años) por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Paro Nacional en Popayán: tres agentes del Esmad fueron declarados inocentes por tortura y privación ilegal de la libertad

En medio del proceso penal, se estableció que la Fiscalía mantiene activas las investigaciones orientadas a esclarecer otros dos homicidios ocurridos durante esa misma jornada de protestas e identificar a sus responsables.

Por estos hechos, en 2025, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos —la sanción disciplinaria más alta— al patrullero Óscar Alexander Márquez Rojas. Esto, tras comprobar que incurrió en una falta gravísima como lo es el uso excesivo de su arma de dotación, acción con la cual le causó la muerte al joven.

El patrullero Ricaurte Pinilla fue sancionado con destitución e inhabilidad por ocho años para ejercer cargos públicos por el uso indebido de las armas de dotación.