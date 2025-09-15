Pedro Sánchez, ministro de Defensa, hace llamado para evitar que EE. UU. descertifique a Colombia en lucha contra el narcotráfico.

La preocupación en Colombia ante una posible descertificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas sigue aumentando.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, quien tiene a cargo la estrategia de combatir el narcotráfico, hizo un nuevo llamado a los Estados Unidos para mantener en pie los pactos entre las dos naciones para atacar las mafias de la producción de cocaína:

“La cooperación internacional es fundamental para combatir esta amenaza global, que también ha sido catalogada como un problema en salud. De lo contrario, ganan los criminales y pierden las naciones”.

Para fortalecer su punto, Sánchez habló en materia de los resultados de Colombia en la lucha contra las drogas.

“Más de 700 toneladas de coca hemos incautado. Un hito histórico. Eso son más de 450 millones de dosis letales de cocaína que no llegaron a los países consumidores”, explicó el ministro de Defensa.

Así mismo, indicó que se está trabajando en la erradicación de cultivos ilícitos: “A la fecha, 11.000 hectáreas de cultivos de coca hemos erradicado y sustituido por economías legales. Trabajamos por lograr eliminar 30.000 hectáreas a pesar de que los criminales usan drones, terrorismo y asonadas”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado a la Casa Blanca para que mantenga la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. | Foto: Juan Carlos SierrA

El jefe de la cartera aseguró que este año se han obtenido acciones significativas contra los grupos ilegales en comparación con el 2024.

“Hemos bombardeado a los carteles del narcotráfico y neutralizado más de 3.300 integrantes. Un 22 % más que el año anterior”, dijo.

El ministro publicó este mensaje en su cuenta de X, en donde respondió a un avance que CNN internacional publicó sobre una entrevista que hizo y que ese medio transmitirá este lunes a las 7:00 p. m.

CNN Internacional citó: “Si Colombia fuera descertificada, los traficantes de drogas serían los ganadores y las naciones perderían”, citando al ministro, “reaccionado a la posible descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos”.

No hemos escatimado esfuerzos para desmantelar el narcotráfico. Es una tarea compleja, como lo es, que los países consumidores de droga reduzcan la demanda.



No hemos escatimado esfuerzos para desmantelar el narcotráfico. Es una tarea compleja, como lo es, que los países consumidores de droga reduzcan la demanda.

Colombia es tal vez, el país más comprometido y que muestra una férrea voluntad para acabar con el narcotráfico.

En la línea con la lucha contra el narcotráfico, el ministro Pedro Sánchez había propuesto en días pasados lanzar un código de ética marítima en la Organización Marítima Internacional (OMI).

El titular se reunió en días pasados con Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI, para fortalecer la cooperación internacional en seguridad marítima.

La Policía antinarcóticos sería la mas afectada si Colombia es descertificada, según expertos. | Foto: Policía

En el encuentro, el ministro dijo que el código de ética estaría “orientado a prevenir y sancionar delitos en el ámbito marítimo como el narcotráfico, la trata de personas y la pesca ilegal. Esta iniciativa busca consolidar estándares internacionales, articular capacidades navales y promover operaciones conjuntas más eficaces entre Estados”.