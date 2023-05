Peñalosa encontró otra razón para despacharse contra Claudia López, esto fue lo que halló en las calles de Bogotá el exalcalde

El exalcalde Enrique Peñalosa no pierde oportunidad para encontrar motivos para criticar fuertemente a su sucesora y, por demás, ‘pupila’ en las lides políticas: Claudia López. Por el Metro, por la ALO, porque desbarató esto, porque se atribuyó un logro en la ciudad que no era de ella.

Esta vez, el exalcalde le grabó un video con la inundación de basura que encontró en la Avenida Caracas de la capital, evidenciando así que la crisis de las basuras en Bogotá está viva.

La Avenida Caracas en el centro de Bogotá...y de Colombia. La Bogotá de Claudia López pic.twitter.com/9z4yu8oHOI — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) May 27, 2023

Las palabras no fueron esta vez el dardo utilizado por Peñalosa, pues solo emitió una frase “La Bogotá de Claudia López”, pero las imágenes lo revelaban todo. Las calles y contenedores de esa importante vía, tanto para el tráfico en vehículos privados como en TransMilenio, aparecen repletas, con bolsas destrozadas y regueros de basura por todo el tramo que capturó en el video, el cual, se volvió viral en redes sociales.

El campanazo de la crítica lleva a plantear la pregunta acerca de por qué el Distrito no logra dar solución a esta problemática tan evidente. De hecho, el tema ya ha sido abordado en el Concejo de Bogotá, en donde han puesto de presente el fracaso de los contenedores y la dificultad que hay en el sistema de aseo en la ciudad.

López, entre tanto, en algunos escenarios ha expuesto el tema desde el punto de vista ambiental, en referencia al cambio climático y al entierro de la basura: “Es una absoluta vergüenza que Bogotá en el año 2022 entierre basuras, produciendo gases y lixiviados cuando la humanidad tienen la ciencia y la tecnología para aprovecharlos y producir energía”.

Basuras en la Caracas - Foto: video en Twitter

Vieja pelea

A los capitalinos no los deja de sorprender el hecho de que Peñalosa haya sido el impulsor político de Claudia López. En algunas ocasiones, el exmandatario local se ha referido a lo que hizo por ella: la llevó, casi de la Universidad, 25 años atrás, a un importante cargo en el que manejaba grandes sumas de dinero. Era la directora de Acción Comunal, ahora Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

En un proyecto de Naciones Unidas que destacó como modelo de gobernabilidad en una década, ejemplo latinoamericano en cinco áreas, López fue la líder de la actividad, y le correspondió destacar la labor de tres gobernantes: Jaime Castro, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus.

No obstante, desde la llegada de López a la alcaldía de Bogotá, Peñalosa se ha convertido en uno de sus críticos. En algunas oportunidades, el exalcalde ha señalado que la razón de la fricción sería, no solo lo que considera errores cometidos por la mandataria, como “matar” muchos de los proyectos que él había iniciado, sino de la toma del crédito que haría la alcaldesa en obras que no hizo.