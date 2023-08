Periodista se echa la culpa por rifa que hizo al aire Camila Zuluaga sobre número de camioneros muertos

No obstante, la comunicadora se convirtió en tendencia esta semana en las redes sociales, luego de que realizó al aire, en Blu Radio, una especie de rifa para sus oyentes. La dinámica incluía saber el número exacto de camioneros que han muerto en las vías de Colombia durante el último año.

“El error que cometí es gravísimo. Todos los días hago dos o tres preguntas para regalar boletas sobre datos y cosas que pasan en el programa para los oyentes atentos. Está vez se me fueron las luces. Quiero pedirle disculpas a los camioneros, sus familias, a los oyentes, a Camila y mis compañeros. No me gusta verme así”, precisó.