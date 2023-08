Elianis Garrido explotó contra Camila Zuluaga por trivia con camioneros: “Con los muertos no se hace chiste, hermana”

En redes los internautas no le perdonaron a la periodista que hiciera ese tipo de trivias con un tema tan delicado, y las críticas no se hicieron esperar: “No le pidan mucho a Camila Zuluaga, fue influencer y esposa de Antonio Casale”, “Se pasaron en las mañanas Blu, horrible que una tragedia se use para dar un premio”, “Hay malos seres humanos haciéndose pasar por periodistas en Colombia, como Camila Zuluaga, la que regala boletas a los oyentes por decir cuántos camioneros murieron” , “Buenos días Camila Zuluaga como amaneciste? En tu show del día de hoy con qué muertos vas a dar boletas?”, entre otros que siguen manifestando su inconformidad.

Elianis Garrido no le perdonó comentario de camioneros a Camila Zuluaga

Una de las que decidió no quedarse callada frente a esta situación fue la periodista y presentadora del programa Lo sé Todo , del Canal Uno , pues no se aguantó y decidió hablar del tema en una emisión al aire, ya que algunos de sus familiares son camioneros.

Cuando comenzaron a hablar del tema, la presentadora rápidamente tomó la vocería para dejar en claro su posición: “Ahí voy a meter yo la cucharada y no lo voy a hacer ni como presentadora de este programa, ni como panelista, sino como una ciudadana, en mi casa gloria a Dios aún está viva mi abuela, Blanca López, y mis tíos son camioneros muleros, mis tres tíos, los que me levantaron con arroz y frijol transportando alimentos por las vías de este país, Luis Enrique, Alirio y Manuel”.

“Sí es ofensivo el comentario, no debería haber un solo conductor muerto y mucho menos asesinado porque son las esposas, las mamás, los hijos, los que hoy siguen llorándolos, no una estadística, todos esos muertos tienen nombres, apellido, cara, y gente en casa esperándolos ”, agregó.

“Cometieron el error al aire, listo, estuvo mal el comentario, pero con humildad, agache la cabeza y entréguele una disculpa a las familias de los camioneros de nuestro país [...] con los muertos no se hace chiste hermana, olvídate tú de eso … sentido común, no hay que ser periodista, no hay que ser locutor, no hay que ser profesional para ser buena gente”, puntualizó Garrido.