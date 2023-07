Elianis Garrido se fue de frente en vivo contra la presidencia por irrespetuosos: “es macabro”

El video, como era de esperarse, no pasó desapercibido y provocó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales. Los internautas no perdonaron al jefe de Estado y fue víctima de numerosas críticas.

“¡Perdóname, esto no es terrible, es macabro! Me parece desastroso lo que hizo esta entidad oficial con nuestros símbolos patrios, que son sagrados y tan importantes para nosotros como colombianos y para nuestras Fuerzas Armadas, militares, policías, soldados y entes oficiales que derraman sangre por nuestro país” , indicó inicialmente.

¿Qué opina Elianis del presidente Petro?

Igualmente, la periodista española intentó picarle la lengua a la reconocida modelo y tocó algunos temas políticos relacionados con la coyuntura que vive el país en la actualidad. No obstante, la barranquillera aseguró que se considera apolítica.

La ibérica, sin embargo, no dejó pasar por alto el informal diálogo para preguntarle su opinión sobre el presidente Gustavo Petro, quien la sigue actualmente en Instagram, según contó la modelo durante la entrevista.

Pese a que no le gusta hablar mucho de esos temas, la presentadora del Canal Uno confesó que siente mucha admiración por el jefe de Estado colombiano. Asimismo, manifestó que le parece un hombre bastante inteligente.

“Petro me sigue en Instagram, y yo también lo sigo. Lo he admirado mucho por su visión del mundo. Para mí es un hombre muy inteligente, quizá en este momento está tomando decisiones por la gente que está rodeado y uno no sabe cuántos intereses hay detrás”, sentenció.