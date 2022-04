Pese a protestas, Alcaldía de Bogotá mantiene restricción de parrillero en moto

Este lunes 4 abril cientos de motociclistas participaron en varias manifestaciones que han generado caos en la movilidad de Bogotá, en protesta por las restricciones de parrillero en moto establecidas por la alcaldesa Claudia López.

En horas de la tarde cerca de 400 personas realizaron un plantón en inmediaciones a la Torre Colpatria al oriente de la ciudad. En ese sector, los motociclistas apagaron sus motos y se estacionaron a lo largo y ancho de la vía impidiendo la movilidad. Cabe recordar que las manifestaciones iniciaron desde el mediodía de este lunes en la calle 63 con carrera 60, cerca de la Biblioteca Virgilio Barco; posteriormente, tomaron la calle 63 al oriente hasta la avenida NQS, luego tomaron la NQS hasta llegar a la Autopista Norte y después a la calle 116.

A pesar de las movilizaciones, la Alcaldía de Bogotá mantiene la decisión de prohibir el parrillero en moto, a partir de la próxima semana durante las noches y parte de la madrugada de los días jueves, viernes y sábado. Según la Secretaría de Seguridad, este es “el período en el que ocurren mayores riesgos y eventos de accidentalidad”.

La entidad pidió a los motociclistas “que no tienen pico y placa, que no pagan peajes y tienen menos impuestos” hacer un esfuerzo por la seguridad de la ciudad.

“A las motos, que circulan libremente, que no tienen pico y placa, que no pagan peajes y tienen menos impuestos, se les está pidiendo que se sumen a estos esfuerzos con dos acciones mínimas: que porten identificación pública y visible y que no tengan parrillero solo tres días en la noche, de jueves a sábado entre 7 p. m. y 4 a. m., que es el período en el que ocurren mayores riesgos y eventos de accidentalidad, inseguridad y terrorismo”, indicó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado.

La Alcaldía señaló previamente que la medida será temporal y se extendería hasta el próximo mes de junio.

“El Distrito entiende que las nuevas medidas pueden causar algunas incomodidades entre los motociclistas. Sin embargo, es importante destacar que estas se caracterizan por ser parciales y temporales (irían hasta el mes de junio)”, señaló.

Según lo explicó la Alcaldía, junio fue una fecha que fijó la Policía para evaluar la medida frente a la restricción de parrillero. No obstante, se dejó claro que todas la medidas establecidas por la alcaldesa Claudia López se estarán evaluando permanentemente.

La Alcaldía indicó que las restricciones responden a una realidad de las horas y días en los que más delitos se cometen. “Por esto, se requiere adoptar medidas que permitan desarrollar mayores controles a las motocicletas para desestimular su uso en acciones delincuenciales, promover las denuncias por parte de la ciudadanía, facilitar la identificación y captura de los delincuentes, y agilizar las labores investigativas. Las medidas buscan facilitar mayores controles para la Policía”, precisó.

“No se busca estigmatizar a los usuarios y propietarios. Por el contrario, se pretende generar estrategias de control para prevenir el hurto y la participación en actividades ilegales”, puntualizó la administración distrital.

La Alcaldía destacó que las cifras de la Secretaría de Seguridad sustentan la necesidad de implementar restricciones con el fin de apoyar las demás medidas tomadas en materia de seguridad en la capital.

Los delitos de alto impacto perpetrados en motocicleta han aumentado en los últimos años en forma sostenida. Por ejemplo, se pasó de una participación del 8,6 % del total de hechos llevados a cabo por este medio en 2021, a tener, en lo corrido de 2022, 9,2 % del total de delitos a través de motocicletas. Esto significa un incremento en la participación de este medio de transporte en 7 % de la actividad delictual.