Petro al presidente del Senado: “comparen la lista de senadores condenados por paramilitarismo y quienes votaron por suspender la dosis personal”

Sigue la polémica y los rifirrafes del presidente, Gustavo Petro, con quienes cuestionan sus declaraciones en torno al hundimiento del proyecto que buscaba legalización del uso de la marihuana de uso adulto y recreativo, el cual este martes tuvo de nuevo un duro revés tras no ser aprobado en el Senado con 46 votos en contra en su cuarto debate.

Las discusiones y reacciones no se han hecho esperar y el presidente del Senado, Iván Name, le pidió respeto al mandatario por el Legislativo y por la separación de poderes en Colombia, luego de que Petro publicara en su cuenta de X una polémica frase, que generó todo tipo de comentarios, al decir: “Quienes ilegalizan, reciben sobornos”, una especie de dardo para los congresistas que votaron por el No del proyecto.