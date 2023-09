Petro asegura que ciberataque se debe a “guerras entre empresas privadas” e insiste en creación de una Agencia de Ciberseguridad

“ Una nueva libertad del mercado a escala mundial, entonces por destruir esta empresa, otra que aún está por investigarse, logra afectar tres países, no solo Colombia, no solo entidades públicas, sino también privadas, porque lo que ataca es la empresa con la cual contrataron hace algún tiempo diversas entidades colombianas ”, dijo.

El máximo mandatario explicó que, al parecer, según lo que demuestra el ataque, IFX Networks no tenía las respectivas medidas de ciberseguridad de sus propias plataformas, evidenciando con esta situación su debilidad y, por lo mismo, generándose un incumplimiento de los contratos.

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El presidente habló desde Estados Unidos sobre esta situación. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

IFX Networks se pronunció por el ciberataque

Asimismo, la compañía precisó que las investigaciones adelantadas hasta el momento evidencian, según ellos, que todavía no se ha presentado una fuga masiva de datos.

“Aún no tenemos ninguna evidencia de que haya fuga de datos, ni tampoco de que estos hayan sido publicados en la web oscura (dark web), la investigación sigue en curso. Si en algún momento el escenario cambia, lo notificaremos a nuestros clientes de manera oportuna”, señaló a través de un comunicado.

La empresa explicó que el ataque fue un malware de cifrado que solamente afectó a una parte limitada de sus sistemas ESXi , por lo que indicó que los sistemas que no se ejecutan en el formato ESXi están bajo control de seguridad.

La empresa aseguró que hasta el momento no ha habido una fuga masiva de datos. | Foto: Foto: Getty images.

En ese sentido, IFX Networks sostuvo que el hackeo llevado a cabo por los ciberdelincuentes no puso en riesgo los sistemas internos de sus clientes. “El malware no tiene la capacidad de autorreplicación ni tampoco de replicarse lateralmente y, por tal motivo, estamos seguros de que no existe riesgo de que el malware se pueda propagar a las redes de nuestros clientes”, detalló.