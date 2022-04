Petro aseguró que Salvatore Mancuso le pidió ayuda tras sentirse supuestamente traicionado por Uribe

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, aseguró que el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, se puso en contacto con él para pedirle ayuda con el fin de garantizar la seguridad de su hijo tras sentirse traicionado por el expresidente Álvaro Uribe.

“Por teléfono, una vez me llamó estando en la cárcel. Se sentía traicionado de a quien él le había servido. Salvatore Mancuso creía que Uribe lo iba a salvar”, declaró Petro durante un acto de campaña en el departamento de Córdoba.

Además, relató que Salvatore Mancuso le dijo “asustado que estaban persiguiendo unos hombres en moto a su hijo en la ciudad de Montería. ‘Petro, ayúdeme’”.

Gustavo Petro aseguró que esta situación le “pareció una paradoja inmensa de la historia. A quien yo había concebido como el rival más poderoso en este departamento para que la lucha campesina sobreviviera, me pedía ayuda para que no le mataran el hijo”.

“Salvatore Mancuso descubrió que al cabo de los tiempos, los fusiles y disparos, él también había sido usado por una gente más poderosa, que había conducido a Colombia a unas de las peores crisis. Y yo no le respondí con odio”, relató.

Petro dijo que en ese momento “yo sentí que la historia cambiaba de rumbo, que aquel que había desatado tanta tristeza, que se había vanagloriado de andar en el club de Montería y de tener a las mejores hijas de lo que aquí llamaban la sociedad, había culminado traicionado, abandonado, dejado pobre, triste y solo en una cárcel, carcomido por el remordimiento: trataba de decirle a aquel que quizás algún día quiso matar, un tal Petro, que lo ayudara”.

Gustavo Petro dio estas declaraciones durante un acto de campaña en el departamento de Córdoba. - Foto: Foto: Twitter @petrogustavo.

Salvatore Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en el 2008, donde cumplió una condena de 15 años por narcotráfico. Actualmente está a la espera de una decisión judicial y administrativa para definir su permanencia en ese país luego de pagar su pena y de que Colombia lo solicitara en extradición.

Álvaro Uribe defiende a las Fuerzas Armadas y lanza pulla a Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, por medio de su cuenta de Twitter, manifestó su punto de vista sobre las declaraciones del comandante de las Fuerzas Armadas, el general Eduardo Zapateiro, sobre el candidato presidencial Gustavo Petro, a quien señaló de politiquero y criticó por recibir dinero en una bolsa de basura.

En ese sentido, escribió que “las Fuerzas Armadas protegen por igual a los de una y otra orientación política, cada integrante arriesga vida y familia, no son deliberantes pero tienen todo el derecho a defender su honor”.

Las Fuerzas Armadas protegen por igual a los de una y otra orientación política, cada integrante arriesga vida y familia, no son deliberantes pero tienen todo el derecho a defender su honor — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 24, 2022

Ante la discusión suscitada en redes sociales, el exmandatario destacó con su trino la importancia por el respeto a las instituciones que velan por la seguridad del país y destacó que no hay que desprestigiar el honor de las mismas, sus oficiales y comandantes.

La polémica

Este rifirrafe en redes sociales gira en torno al candidato Gustavo Petro y al general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional. Después de un controversial trino del uniformado que muchos califican como intervención en política, el aspirante del Pacto Histórico respondió de forma corta pero contundente.

En medio de su visita al municipio de Duitama, el candidato atendió a los medios de comunicación y aprovechó para responder el trino de Zapateiro, en el que el general se refiere a él por nombre propio y lo acusó de hacer “politiquería” con la muerte de soldados.

“Yo no he hablado del general Zapateiro, no sé por qué se siente aludido”, aseveró Petro de forma escueta.

El trino de Petro, del pasado 20 de abril, reacciona a la muerte de seis soldados en Antioquia por un ataque del Clan del Golfo. Frente a esto, hizo una aseveración en la que acusa a los altos mandos del Ejército de recibir dinero de la estructura criminal.

“Mientras los soldados son asesinados por el Clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, publicó Petro.

Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan.



La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los.que terminan ascendiendo a los generales. https://t.co/4Ss4qnPDOm — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2022

*Con información de Europa Press