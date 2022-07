“Petro quiere eliminar la Procuraduría para desquitarse; el futuro de Colombia es negro”: Fernando Londoño

El exministro del Interior Fernando Londoño Hoyos estalló contra el gobierno de Gustavo Petro. Lo hizo en una editorial desde La hora de la verdad, su espacio radial, en que analizó algunas de las actuaciones y decisiones que ha tomado el líder de izquierda a menos de un mes de su triunfo en las urnas.

Una de sus preocupaciones es el posible crecimiento del narcotráfico en los próximos cuatro años. “El narcotráfico es el nombre de la guerra, la cocaína, el narcotráfico es lo que nos mata. Por desgracia, no se habla una sola palabra de narcotráfico en el nuevo gobierno, sino que las referencias que se hacen es a legitimarlo, tolerarlo y mantenerlo”, aseguró.

Eso significa- según Londoño Hoyos- “que queremos mantener la violencia e impedir que las tropas y la Policía cumplan con su deber”.

El exministro también cuestionó la postura del sacerdote Francisco de Roux frente al narcotráfico desde la Comisión de la Verdad.

“Está el padre De Roux diciendo que la lucha contra el narcotráfico ha sido completamente esteril e insinuando que lo que hay que hacer es legalizarlo. Eso no lo puede hacer Colombia. El narcotráfico no se legaliza sino en la medida en que el consumo de la cocaína quede admitido como el consumo de una sustancia potencialmente dañina, pero cuyo tráfico y consumo no constituye delito. El país no lo puede hacer unilateralmente. Sería un suicidio político y de imagen”, afirmó.

En ese orden de ideas, Londoño concluyó “que este nuevo gobierno quiere tolerar el narcotráfico”.

Lo preocupante, según el director radial, es que Gustavo Petro obtuvo mayorías electorales en los pueblos donde más cocaína se produce y se trafica.

“El futuro del país, señores, es negro. Todo el mundo habla de la reforma tributaria, de la atención a los más viejitos, del peligro del déficit fiscal galopante, y se habla muy poco del tema central: la cocaína”, advirtió. “No habrá seguridad en los campos ni en las ciudades de Colombia mientras haya cocaína”, anotó.

La editorial de Londoño Hoyos se extendió durante once minutos y allí el opinador de derecha fue insistente en que ni Gustavo Petro ni su equipo de asesores se ha referido a lo que él considera es uno de los mayores problemas que enfrentará el país durante el cuatrienio.

“Ahora nos van a entretener con la liquidación de la Procuraduría que tiene cerca de 3.000 empleados, de los cuales, probablemente muchos votaron por Gustavo Petro, pero no tiene importancia. ¿Quién desempeñará la tarea del ministerio público? ¿Quién promoverá el cumplimiento de las leyes? ¿Quién se ocupará de la disciplina administrativa? Eso no importa. Lo que importa es que Petro tiene un mal recuerdo de la Procuraduría y quiere desquitarse y busca eliminarla. ¡Dios mío bendito, qué fácil es decir las cosas!”, expresó.