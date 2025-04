Petro se fue de frente contra el fallo que prohibió la transmisión de los consejos de ministros; pidió anularlo

“ No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995″, dijo Benedetti el pasado 11 de abril.

“El presidente Gustavo Petro está abusando de las alocuciones en televisión, olvidando que su intromisión en la programación tiene límites y regulaciones que él no está respetando. Señor presidente, los colombianos no queremos ver sus consejos de ministros, queremos ver la acción de su gobierno , que tres años después sigue sin darle soluciones concretas a los problemas”, dijo Cepeda en su cuenta de X.

El mandatario dijo en la red social X: “Buscan es la destrucción del gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo, es el lawfare, que ya no podrá detener la voz del pueblo (...) Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de Estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente”.