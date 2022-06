Petro y Robledo vuelven a chocar por lugar de nacimiento del candidato; el senador no le cree que sea costeño

El lugar de nacimiento de Gustavo Petro ha sido, nuevamente, tema de conversación este 14 de junio, luego de que el candidato del Pacto Histórico respondiera a un nuevo ataque del senador Jorge Enrique Robledo, quien, a pesar de las pruebas que muestra Petro, no cree que su colega haya nacido en la costa caribe colombiana.

En las últimas horas, Robledo hizo mención a la fe de bautismo de Petro, misma en la que se afirma que el líder de la izquierda habría sido bautizado en el municipio de Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba. Sin embargo, para Robledo, este documento no es prueba fehaciente de que Petro haya nacido allí, pues, primero no hay un apartado explícito que así lo indique y, segundo, fue expedido dos años después de su nacimiento.

“Muy mal que Gustavo Petro, en este video, use su fe de bautismo como prueba de que nació en Ciénaga de Oro. Porque esa fe de bautismo NO dice que nació en Ciénaga de Oro y fue expedida 2 años después de nacido Petro”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

En respuesta, Petro se cuestionó cuál es la intención de Robledo con toda la polémica que está generando, colocando a discusión si lo que quiere es que Rodolfo Hernández coja más fuerza en el norte del país.

“Bueno, si mi bautizo fue en Ciénaga de Oro, como aquí se demuestra, ¿cuál es el interés de Robledo de separarme de mi origen costeño? ¿Ver si Rodolfo gana en Córdoba? Ya las fuerzas que se aliaron al paramilitarismo están en ese esfuerzo, no se preocupe tanto por ello”, manifestó Petro.

Bueno si mi bautizo fue en Ciénaga de Oro como aquí se demuestra, cual es el interés de Robledo de separarme de mi origen costeño? ¿Ver si Rodolfo gana en Córdoba? Ya las fuerzas que se aliaron al paramilitarismo estan en ese esfuerzo, no se preocupe tanto por ello. https://t.co/JUawNVwyiL — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 14, 2022

Cabe recordar que, en conversación con SEMANA, Robledo aseguró que saber si Petro nació o no en Ciénaga de Oro no es un tema menor, ya que, según él, Gustavo estaría aludiendo a las emociones de las personas para ganar, no solo en el municipio sino en el departamento. “La gente suele votar por el paisano”, dijo Robledo, asumiendo que lo que Petro tiene entre manos es un “cálculo electoral evidente”.

“Los Petro somos de Ciénaga de Oro”

La polémica sobre el lugar de nacimiento de Petro ha sido tal que incluso su padre, Gustavo Petro Sierra, tuvo que salir a hablar sobre el tema, asegurando que, contrario a lo que dice Robledo, su hijo no nació en Zipaquirá, sino que efectivamente vino al mundo en la costa caribe.

“Los Petro somos de aquí, no somos de Zipaquirá. Pero en este caso especial de Gustavo, yo me fui a estudiar a Bogotá, allá me casé y en unas vacaciones que estuve aquí en Ciénaga de Oro mi esposa lo tuvo, tuvo el hijo en Ciénaga de Oro”, dijo Gustavo padre, en medio de una alocución pública.

Hasta tienen mis padres que hablar para aclarar mi nacimiento.



¿Publicamos tambien la foto de mi bautizo? https://t.co/R4yRX2NPaz — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2022

“En ese tiempo no había ni siquiera puesto de salud en Ciénaga de Oro y lo atendió una partera. Y, naturalmente, como mis vacaciones se acabaron, me tocó volver a Bogotá, específicamente a Zipaquirá. Allá mis hijos crecieron y se necesitaba el registro civil y mi esposa lo registró en la Registraduría de Zipaquirá, pero eso no quiere decir que él sea zipaquireño”, agregó.

Luego añadió: “Él nació en Ciénaga de Oro y está bautizado en Ciénaga de Oro, lo que pasa es que hay una cantidad de envidias, de rencores. Hay gente que ha vivido siempre envidiosa, llena de rencores contra Gustavo y no sé por qué. Gustavo nunca, si ustedes se han podido dar cuenta, nunca insulta a nadie, nunca ofende, jamás lo ha hecho, pero sí responde con argumentos y sabe responder con argumentos. Es un hombre inteligente”, concluyó el padre del candidato del Pacto Histórico.