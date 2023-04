Pico y placa en Bogotá para este lunes, 24 de abril de 2023

Una nueva semana para laborar comienza el lunes 24 de abril y va hasta el viernes 28 en lo que a restricciones de movilidad se refiere. Por ende, es clave programarse para recorrer Bogotá en carro y a eso hay que sumarle otros posibles imprevistos, como accidentes, trancones y protestas, entre otros.

Este lunes 24 de abril el pico y placa que regirá en Bogotá, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, será de la siguiente manera. Los vehículos que tienen restricción y no podrán circular en la capital son los que tienen placas terminadas en:

Particulares: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Horarios: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Taxis: 1 - 2

Horarios: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

De acuerdo con “Bogotá cómo vamos”, en la capital del país circulan cerca de 2′400.000 vehículos. - Foto: Bogotá cómo vamos/Página web

Los usuarios que quieran estar exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer acerca de la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que se puede pagar para usar el vehículo sin ninguna restricción, según la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Medidas de movilidad que rigen este 2023

El Distrito anunció, a principios de año, medidas para mejorar la movilidad en la ciudad, hacer más equitativo el uso del carro, cuidar el medioambiente y facilitar la ejecución de más de mil frentes de obra, así como el plan de mejoramiento de la malla vial.

Se mantiene el pico y placa solidario, pero el permiso de carro compartido finaliza.

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) actualiza sus tarifas y mantiene beneficios para la población vulnerable.

Pese a las campañas para mejorar la movilidad, la mayoría de los carros en Bogotá lleva uno o dos pasajeros. - Foto: Semana. Guillermo Torres

El subsidio para personas del Sisbén seguirá siendo el mismo, la mitad se le garantizará en la tarifa de transporte público y la otra mitad se financiará con la renta básica. Así se disminuirán los incentivos a la reventa de tarjetas.

Se fijan nuevas tarifas para los parqueaderos y estacionamientos en vía. Todas las medidas entraron en vigencia el 10 de enero.

El pico y placa es una restricción de movilidad que ha operado en Bogotá por un largo tiempo. Esta regla determina que, de acuerdo con el último número de placa de carros particulares y taxis, no se puede salir a varias de las calles de la capital del país, en un horario determinado. Asimismo, de no cumplirse lo estipulado, hay que pagar una multa.

Fotomultas: ¿Cómo se pueden impugnar?

Las afamadas fotomultas son una medida que surgió para ordenar el tráfico urbano y salvaguardar la seguridad vial, pero su aplicación indiscriminada está resultando en múltiples atropellos contra la ciudadanía.

Muchos policías están pendientes de los vehículos infractores - Foto: Guillermo Torres

El método para sancionar las infracciones de tránsito no ha sido adecuado, pues las cámaras únicamente toman fotografías del automóvil y su placa, y no de la persona que conduce. Por lo tanto, el mecanismo no permite hacer responsable de la sanción al infractor, según Jurisdata.

Esto remite a la sentencia de 2020 de la Corte Constitucional, que determinó que la responsabilidad por las infracciones registradas en las cámaras es individual: deben asignarse al conductor y no al dueño del vehículo. Sin embargo, al cotejar las placas con el Runt, solo se tiene información del propietario.

“Esta vulneración del debido proceso atenta contra el derecho fundamental de la presunción de inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario, pues al hacer responsable al propietario del vehículo sin demostrar que él era quien iba conduciendo, se termina cayendo en una presunción de culpabilidad”, manifiesta John Morales, cofundador y CEO de Juzto, compañía de soluciones legales.

Vale recordar que una fotomulta se puede impugnar y no se necesita de un abogado para este procedimiento. La misma persona puede hacerlo agendando una audiencia pública a través del sitio web de la secretaría de movilidad correspondiente, asistir y presentar las pruebas que se consideren pertinentes.