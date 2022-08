Piden iniciar diálogos regionales en Guaviare y Meta para cumplir acuerdos con comunidades

Las comunidades denunciaron que la atención en salud es precaria, toda vez que no cuenta con puestos de salud adecuados, ni se realizan jornadas de salud para la atención de la población.

Un llamado para que se instale la mesa de diálogo social en Guaviare y Meta sobre la base del trabajo que se ha venido adelantando en el último año y que permita avanzar en los 17 acuerdos de la marcha campesina de 2021, que las comunidades ya han definido como sus prioridades, pidió este viernes el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El funcionario destacó que una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo un recorrido por las comunidades de la cuenca del Río Guayabero, especialmente en la vereda Nueva Colombia (Vista Hermosa - Meta) y Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare; con el fin de verificar la situación de derechos de esta zona del país.

“En dichos recorridos hemos podido evidenciar las graves condiciones de vulnerabilidad de la población civil y conocer la preocupación de los líderes y lideresas de las comunidades campesinas”, indicó.

Añadió que “de manera particular los campesinos han manifestado la necesidad de avanzar en el diálogo social para lograr el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las autoridades del orden nacional y territorial durante las marchas campesinas del año 2021″.

Según señaló, en dichos acuerdos, las comunidades exigieron la garantía y materialización del derecho fundamental a la salud, a la educación y problemáticas relacionadas con vías de acceso, vivienda, seguridad, tierras, medio ambiente y acuerdos de paz.

“Recogiendo el sentir de la comunidad, proponemos tener en cuenta estos acuerdos como la línea base para la construcción de los diálogos regionales que permitan la generación de acciones para su efectivo cumplimiento”, manifestó Camargo.

Igualmente, indicó que desde la Delegada para la Prevención de Conflictividad Social se hará seguimiento riguroso al cumplimiento de los acuerdos suscritos durante la marcha campesina del Meta y Guaviare, desarrollados en tres mesas temáticas.

Además, se realizarán ejercicios de caracterización de la conflictividad social en el territorio, con el fin de propiciar escenarios de diálogo y la formulación de las recomendaciones a las autoridades competentes.

Llamado de las comunidades

Durante el recorrido por la cuenca baja del río Guayabero, la Defensoría del Pueblo recogió las principales inquietudes de las comunidades en temas relacionados con el derecho a la salud, el acceso a programas del Estado y demás acciones para el goce efectivo de los derechos.

La Defensoría del Pueblo recogió las principales inquietudes de las comunidades en temas relacionados con el derecho a la salud, el acceso a programas del Estado y demás acciones para el goce efectivo de los derechos. - Foto: Defensoría del Pueblo

En ese sentido, los habitantes del Puerto Cachicamo y el núcleo veredal vecino, indicaron que la atención en salud es precaria, toda vez que no cuenta con puestos de salud adecuados, ni se realizan jornadas de salud para la atención de la población.

Ante esta situación, la comunidad requiere se realicen jornadas de atención integral, con suministro de medicamentos, y se habilite la prestación del servicio de una ambulancia fluvial.

De otro lado, se verificó que los establecimientos educativos se encuentran en mal estado, no cuentan con servicio de energía eléctrica y/o paneles solares, no hay agua potable y no hay acceso a internet.

Igualmente, se evidenció que no hay acceso para cursar los grados 10 y 11 en los colegios de la zona. Allí la comunidad requiere que se amplíe la oferta institucional para los jóvenes y se mejoren las condiciones en las que se encuentran los docentes.

Adicionalmente, la comunidad advirtió sobre la imposibilidad de transportarse por los altos costos de este servicio y por el mal estado de las vías. Debido a esta situación, la comunidad no puede adelantar sus actividades económicas, transporte de alimentos, suministros y remisión de enfermos de alta complejidad.

La misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo estuvo integrada por equipos de la Defensoría Delegada para la Conflictividad Social y las Defensorías Regionales del Meta y Guaviare y con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, la Dirección Nacional de Atención Trámite de Quejas y las Defensorías Delegadas para el Derecho a la Salud, Movilidad Humana, Asuntos Agrarios y Tierras y Derechos Colectivos y del Ambiente.