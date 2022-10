Polémica | En libertad por vencimiento de términos el agresor de la diseñadora caleña Johana Rojas, quien entre lágrimas dio a conocer la decisión

“No puedo con el dolor que estoy sintiendo”. De esta forma, con la voz entrecortada e intentando controlar el llanto, la diseñadora caleña Johana Rojas informó por medio de sus redes sociales que un juez ordenó dejar en libertad a Tomás Velasco, el hombre que en octubre de 2021 le propinó una brutal golpiza.

El hombre, quien había sido capturado tras la denuncia de Johana y otras mujeres por actos de violencia física, se encontraba bajo detención domiciliaria desde diciembre de 2021. Como si fuera poco el hecho de saber que su agresor se encontraba privado de su libertad a pocos metros de su casa ahora la reconocida diseñadora se enfrenta al hecho que su exnovio no tiene ninguna restricción para su desplazamiento.

“Es un tema netamente de papeleo, netamente de la Fiscalía, de los jueces, del Estado. Esta persona, mi agresor, quedó en libertad por vencimiento de términos. No fue declarado inocente, no porque hayan dicho que no tuvo la culpa. Él sigue en un proceso penal”, explicó Rojas.

La diseñadora, en un video que publicó en su cuenta de Instagram, aseguró que por un año intentó al máximo no hablar del tema y seguir con su vida “que no ha sido igual” después de la agresión. “Es una persona que le diagnosticaron ansiosa depresiva”, aseveró antes de romper en llanto.

Pese a su posición para mantenerse firme del caso, no hacer mención alguna sobre este hecho que la afectó considerablemente e intentar seguir con su vida, la diseñadora no entiende cómo es que esta persona pudo quedar libre. “Es inconcebible que la justicia colombiana sea tan ineficiente, como que no hay justicia, hay una revictimización constante con las víctimas”.

La diseñadora manifestó que durante meses tuvo que ver que las audiencias se aplazaban por solicitudes de la defensa de Velasco: “la jueza cancelaba cada rato”. Para Rojas “no tiene sentido, se los juro, yo intento estar calmada. En el fondo de mi corazón quería que la justicia colombiana hiciera su trabajo pero no sé”.

El caso es bastante grave puesto que Velasco sabe dónde vive y trabaja. así como detalles de su cotidianidad. “¿Quién me garantiza que no me va a hacer nada? Yo no tengo esa garantía en este momento. No le pusieron ni restricción de cierto metraje, yo no tengo nada de protección con una persona que está denunciada por acceso carnal violento”.

En este punto del video la diseñadora reveló un hecho inédito de la agresión, puesto que tras golpearla este hombre la violó. “Yo solo les conté una parte de la historia, pero él hace un año y un mes me violó y ahí está el delito”. En este punto mostró un aparte de la denuncia radicada ante al Fiscalía General y la citación de la audiencia preparatoria de juicio.

La diseñadora aseguró que ella es una persona con una vulnerabilidad, por lo que ahí radica el agravante del delito. “Me vale cinco, quiero que todo el mundo sepa que lo que ese man hizo fue violarme y agredirme sexualmente y que en este momento la justicia por vencimiento de términos le dio la libertad y mañana mismo puede salir del país y no volver nunca más. Qué ojalá lo haga, que no esté cerca a mí, en el mismo espacio, en serio, es que no es justo”.

Confía en que su defensa podrá demostrar la plena responsabilidad y participación de Velasco en estos hechos: “Tenemos todos los testigos que son, los médicos que me atendieron, las enfermeras, los policías que me recogieron en esa casa, tenemos todas las pruebas”.

La diseñadora recibió todo el apoyo de sus seguidores, familiares y amigos quienes esperan que se haga justicia y este caso no quede en la impunidad.