Polémica: exposición de Museo Nacional exhibe cascos y escudos con mensajes contra el uribismo; ¿una apología a la primera línea?

La exposición denominada “Nación Hip Hop, Colombia al ritmo de una cultura” se puede apreciar por estos días en el Museo Nacional de Bogotá, y relata la historia de la evolución de este ritmo y del rap en las principales ciudades del país, desde su llegada en los años ochenta del siglo pasado hasta nuestros días.

Según los organizadores de la muestra, celebra los 40 años de esa expresión artística en el país, como parte de la celebración de los 200 años del Museo, “integrando nuevos relatos, nuevas narrativas a esta narrativa de país; hay una sección donde se encuentran unas piezas que hacen parte de un espacio que se llama “Hip Hop al Paro”, y la referencia que se hace es cómo el movimiento participó en algunas ciudades como Medellín, Ibagué Tunja, Barranquilla, Bogotá, Cúcuta, Cali y Bucaramanga”, explica Darío Zuleta, uno de los guías de la exposición.

Una batea usada como escudo de protección de la primera línea hace parte de la muestra. - Foto: Mario Villalobos

La vitrina que agrupa a las seis piezas del debate es una de las más visitadas, pues incluye dos cascos blancos como los que usaron los integrantes de la primera línea durante los disturbios del Paro Nacional; adicionalmente, cuenta con tres escudos, uno de ellos hecho con una batea de mezclar cemento, y que lleva un homenaje a las madres que hicieron parte de esa protesta.

“Le pertenecen a un artistas que se llama Antonio Castañeda, quien lo que hace es ir recuperando esas piezas para, de alguna manera, ir generando una reflexión, y es una reflexión en torno al diálogo”, explica el guía.

Sin embargo, la polémica se desató por la presencia de una de las piezas más llamativas, hecha con un trozo de madera, que tiene dos leyendas que, para muchos de los visitantes, abre una polémica que puede polarizar la exposición y sugerir un sesgo político.

La muestra incluye un escudo del Esmad y una pieza con supuesto contenido ideológico. - Foto: Mario Villalobos

Cascos usados por miembros de la primera línea. - Foto: Mario Villalobos

La pieza tiene escrito de manera horizontal un letrero que reza “Antiuribista, antifascista, en la lucha hasta la conquista”, y otro, ubicado de manera vertical, que dice: “La sangre que derramaste la pagarás”. De fondo aparecen varias manchas rojas con orificios que, al parecer, simulan impactos de bala de los cuales brota sangre. También registra los nombres de varias personas que fallecieron en los enfrentamientos contra la fuerza pública, entre ellos el de Dilan Cruz.

Esta pieza en particular desató el rechazo de algunos de los visitantes que aseguran que tiene un claro sesgo ideológico, y que no es necesario que el Museo se preste para eso.

“Más que irreverencia, me parece un desatino; una cosa es la percepción de un artista que es respetable, pero creo que es, por lo menos, inoportuno. Hay muchas más formas de destacar la influencia del hip hop y el rap, y relacionarlos con hechos sangrientos es abrir la puerta para que esa expresión del arte siga siendo satanizada”, asegura Marcela Monroy.

En la polémica tercian también quienes creen que el arte es libre de narrar lo que quiera, en las instancias que quiera.

“Todas las generaciones, todos los ámbitos tienen esas formas de expresión y creo que el hip hop va muy acorde contra la reforma tributaria”, señala Fernanda Bobrek, mientras que Alexander Hurtado, otro de los jóvenes que se acercó a apreciar la muestra, sostiene que “el hip hop en el reciente paro que hubo tuvo un gran protagonismo, y me parece bien que los tengan en cuenta, porque hablar de la historia de Bogotá sin hablar del rap, no es hablar de la ciudad en sí”.

Una pieza hace alusión a colectivos de Primera Línea en Ciudad Bolívar - Foto: Mario Villalobos

Quienes guían a los visitantes descartan que la muestra, en especial la reseñada como “Hip Hop” al paro, tenga algún tipo de insinuación política o ideológica, ya que, según Darío Zuleta, “las piezas aquí no se encuentran como un botín de guerra, ni señalan que fueron quitadas a un sujeto histórico contrario, sino que simplemente llaman la atención en la participación del movimiento en estos espacios colectivos, donde también participaron otros movimientos como los juveniles y los estudiantiles”.

Pero pese a la explicación, hay quienes creen que se trata de una apología abierta a quienes causaron mucho dolor durante el Paro Nacional, pues “todavía hay heridas abiertas desde esa época, todavía no hay claridad sobre los excesos que se cometieron, y así como duele la sangre de los jóvenes que murieron en las grescas con el Esmad, duelen también las vidas perdidas de civiles y los destrozos y el vandalismo. No creo que quienes interpretan el hip hop y el rap no entiendan que esto es un error”, acota Julio Narváez, otro de los asistentes.

Exposición hip hop y rap, disponible de martes a domingo en el Museo Nacional - Foto: Mario Villalobos

La muestra, que está abierta al público en el Museo Nacional de martes a domingo entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, incluye un detallado recorrido por hitos de la historia del hip hop y el rap en Colombia, asociados a objetos muy representativos, como carteles, discos, zapatos, gorras, camisetas, afiches, entre otros.