Polémica por video del rector de la Universidad Militar “hostigando a líderes sindicales”; no les permitió colgar una pancarta

En redes sociales se ha desatado una polémica por cuenta del video en que aparece el general (r) Luis Fernando Puentes Torres, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, exigiendo que se retire una pancarta colgada por un grupo de sindicalistas.

En las imágenes se observa cómo el rector Puentes Torres hace frente a la persona que lo está grabando y, con una actitud retadora, le dice: “Tráigame la norma. Yo no le estoy diciendo ‘sáqueme la foto’; tráigame la norma y con mucho gusto le doy el derecho”.

“¿Usted sabía que eso es censura al sindicato?”, le pregunta la mujer al rector mientras continúa grabando. Por su parte, el general (r) Puentes reitera que para colgar pancartas se necesita autorización del rector. “Aquí no estamos en una plaza pública”, les reclama a los sindicalistas, pese a que se trata de una institución de educación superior pública.

“El rector de la Universidad Militar hostigando líderes sindicales y coartando sus derechos constitucionales al exigirles que quitaran una pancarta con la que se expresaban”, manifestó en Twitter la defensora de derechos humanos Claudia Spinel Cortés, acompañando su denuncia con los videos que desataron la polémica.

En un segundo trino, señaló que los sindicalistas “han dejado en evidencia” presuntos hechos de corrupción durante la rectoría del general (r) Luis Fernando Puentes Torres. Así mismo, dijo que han denunciado casos de censura en múltiples oportunidades.

Las y los sindicalistas han dejado en evidencia hechos de corrupción (ay, verdad, toca decir "presuntos") PRESUNTOS hechos de corrupción durante la rectoría del General Luis Fernando Puentes Torres y también censura en múltiples oportunidades, como en esta: pic.twitter.com/bKaT6qE22H — Claudia Spinel Cortés 🫶🏻 (@ClaudiaSpinel) September 9, 2022

En otro video se observa cómo el rector increpa a uno de los sindicalistas y le exige que desmonte la pancarta. Ante su negativa, Puentes Torres intenta hacerlo a un lado y le dice que él mismo la quitará.

“Aléjese de mí”, le dice el sindicalista al rector, quien permanece frente a él y lo mira fijamente mientras replica: “Uy, respete usted la universidad. Aquí nadie ha autorizado colocar pancartas”.

Si bien el sindicalista le dice que ellos no requieren ningún tipo de autorización para poner pancartas, el rector Puentes le pide traer dicha norma. “Usted que es abogado debe saber que este es un derecho constitucional”, le dice otro sindicalista al rector de la institución.

“Yo no necesito dar permiso. Yo tengo que responder es porque aquí no haga eso. Aquí nadie ha puesto pancartas nunca. Esto se respeta (...). Tráigame la norma y se la garantizo. ¿Dónde está la norma que dice que existe? Tráigame las pruebas y le daré el derecho (...). Esta pancarta no está autorizada. Si quieren poner pancartas, de allí para allá, afuera de la universidad”, se le escucha decir al rector conforme avanza la discusión.

“Nosotros tenemos derecho porque esta universidad también es de nosotros”, le responde el sindicalista, a lo que el rector pide “respetar las normas de la comunidad”.

“Recordar además que estudiantes, líderes estudiantiles, docentes, administrativos y sindicalistas fuimos reprimidos, perseguidos y hasta PRESUNTAMENTE perfilados por órdenes de él, por hacer parte de movilizaciones, movimientos y partidos políticos alternativos o de izquierda”, concluye la defensora de derechos humanos Claudia Spinel Cortés en su denuncia, la cual ha generado miles de reacciones en Twitter.

Ante la polémica, los internautas han manifestado su opinión a través de los comentarios. Mientras que algunos rechazan la actitud del rector, otros le dan la razón.

“Tiene razón el rector. En las instituciones hay normas y lugares para poner publicidad, no puede cualquier estudiante ir llenando y contaminando las instalaciones con avisos fuera de las normas”; “Sentencia T-434/11 Corte Constitucional. Este tipo de carteles se pueden ubicar únicamente en los espacios preestablecidos por empleador. En principio y por lo que se ve en el video, el rector tiene razón”; “Artículo 37 de la Constitución colombiana. Señor militar y abogado, esa es una forma de protesta pacífica”, dicen algunos de los comentarios destacados.