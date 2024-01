Policía toma drástica decisión contra oficial por denuncia de periodista que viene siendo acosada

Sin embargo, la reportera señaló que no han recibido lastimosamente el apoyo que esperaba por parte de las autoridades, ya que la Policía Metropolitana de Bogotá indicó en X (Twitter) que lo único que estaba buscando era ganar tráfico en las redes sociales.

“Esa denuncia fue archivada por la Fiscalía, entonces el proceso no avanzó. El me envió otro video en el que dice que se está masturbando por mí y que si quiero le escriba. Me envió dos videos, uno de cuatro minutos y uno de dos minutos, acosándome, diciendo mi nombre en múltiples ocasiones”, agregó Angie.