“Por favor doctor Montealegre, guarde la compostura”, el regaño de la juez al exfiscal general Eduardo Montealegre

Parece acostumbrado el exfiscal Eduardo Montealegre a los llamados de atención de la justicia, una y otra vez, en este proceso le “jalan las orejas” al exfiscal por sus intervenciones, señas y ademanes, mientras las otras partes hacen sus intervenciones. Esta vez, desde su pequeña casilla en la audiencia virtual, usó sus dedos para interrumpir al expresidente Uribe.

Fue bastante particular observar al exfiscal Eduardo Montealegre, un jurista de talla nacional, moviendo las manos como quien, por la espalda, trata de burlarse de un amigo para desmentir en silencio, pero en público y con un dedo. Montealegre movía sus dedos para negar las afirmaciones que estaba haciendo el expresidente Álvaro Uribe.

La audiencia virtual permitió registrar el curioso escenario donde el exmandatario explica en detalle cómo durante la Fiscalía de Eduardo Montealegre se dejó investigar algunas denuncias sobre dineros que llegaron a la campaña de Juan Manuel Santos, al fondo el exfiscal movía las manos como réplicas silenciosas.

El expresidente Uribe continuó con su explicación y logró observar a Eduardo Montealegre en el recuadro mientras movía las manos negando cada una de sus palabras, fue allí cuando Uribe interpeló sobre la negativa de quienes ahora aparecen en su intervención, justamente el exfiscal.

“Fue el doctor Eduardo Montealegre y el doctor Jorge Perdomo, simplemente dijeron y todavía lo dicen, que eran calumnias mías, que eran calumnias mías y entonces dicen, ahí está, no me va a distraer allá ningún gesto de ninguno de ustedes, así que estén tranquilos… que eran calumnias mías”, señaló el expresidente Uribe.

Los exfiscales son víctimas en el proceso que se adelanta contra el expresidente Uribe. - Foto: Montaje Semana

Las señas infantiles del exfiscal Eduardo Montealegre llamaron la atención de la juez que preside la audiencia, la misma donde se define la solicitud de preclusión que hizo la Fiscalía en favor del expresidente Uribe, al punto de que le pidió a Montealegre guardar la compostura en la audiencia, respetar la intervención de las otras partes.

“Por favor doctor Montealegre, por favor, tiene que guardar la compostura de la diligencia, hay que escuchar con respeto a todas las personas”, dijo la juez al llamarle la atención al exfiscal tras las señas que no lograron distraer al expresidente.

La intervención del expresidente Álvaro Uribe prácticamente cierra esta etapa en el proceso o en la audiencia de preclusión. Con esta declaración la juez a cargo del proceso tendrá que evaluar el material probatorio presentado por las partes y definir cuál será su decisión sobre la solicitud de la Fiscalía.

Mientras el expresidente Álvaro Uribe hizo su intervención, el exfiscal Eduardo Montealegre, se ganó un regaño de la juez. - Foto: Pantallazo de video de la audiencia

En este mismo escenario, el expresidente aprovechó para asegurar que en todo el material probatorio no hay una sola evidencia que lo vincule a él con los delitos que fueron enrostrados por la Corte Suprema de Justicia y que lo llevaron a una detención domiciliaria.

“En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia, como dicen ahora los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de alguno de los testigos, simplemente pedí la verdad. Imagínese yo pidiéndole mentiras a Juan Carlos Sierra, su condición en los Estados Unidos no le permite mentir, inmediatamente pierde los beneficios que tiene”, señaló el expresidente.

Se trata del segundo intento de la Fiscalía por precluir la investigación, principalmente por atipicidad de la conducta, es decir, que no existe la prueba o la evidencia que vincule al exmandatario con los hechos redactados en la acusación que hizo la Corte Suprema de Justicia.