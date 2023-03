Expresidente Uribe responde: afirma que ni él ni el abogado Diego Cadena buscaron cambiar versiones de testigos

Este jueves comenzó la intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco de la audiencia en la que se define la petición de la Fiscalía General, para archivar la investigación que se adelanta en su contra por presunto fraude procesal y manipulación de testigos.

En medio de la audiencia, Uribe dejó una constancia en la que advierte que no se le puede señalar, como ha pretendido el abogado Miguel del Río, de estar tras amenazas en su contra y dijo que ni él ni el abogado Diego Cadena, insistiendo en su inocencia y en la necesidad de preclusión, buscaron jamás torcer el testimonio de testigos.

“Nunca pedí o sugerí que se buscara que mintieran o callaran, tampoco el abogado Diego Cadena. Hay una llamada del 3 de abril en la que el abogado Cadena me informa que Monsalve le había dicho a través de su esposa (Deyanira Gómez) que el senador Cepeda le había incumplido. El documento es puntual, me dice que no había leído, me dice que el señor, refiriéndose a Monsalve, fueron más de 7 viajes; en 3 o 4 las entrevistas prosperaron. Cadena me dice que Monsalve le dice qué me garantiza, qué me promete. Y él dice bueno, al menos garantíceme la seguridad mía y de mi familia. Se le dijo que lo pidiera de manera pública en la Corte Suprema”, dijo Uribe.

Uribe recordó otra reunión en la que Deyanira Gómez dice que supuestamente se le había hecho una oferta a su entonces esposo Juan Guillermo Monsalve.

La diligencia se divide en dos partes. En la primera, el exmandatario presenta sus argumentos dentro del incidente de desacato que se presentó en contra del abogado Miguel Ángel del Río, quien en una entrevista con un medio de comunicación aseveró que Uribe estaría detrás de las amenazas que recibió y que lo obligaron, a comienzos de febrero, a abandonar el país.

El abogado Diego Cadena se reunió en la cárcel con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez (izq.), quien supuestamente iba a declarar en contra del senador Iván Cepeda (der.). A Vélez le habría entregado el dinero que califica como “viáticos”. También buscó la retractación del testigo estrella en el caso, Juan Guillermo Monsalve (centro). - Foto: JUAN CARLOS SIERRA

“El trato no es simétrico, señora juez. Cuando les conviene, dicen que Uribe estaba simulando. Cuando no les conviene, dicen que Uribe buscaba a otros para que mintieran. Señora juez, es muy difícil que uno diga lo que no es genuino en 21 mil interceptaciones, en 30 días. Algunos me dicen que por qué tantas interceptaciones a mi teléfono, señora juez. Yo contestaba todas las llamadas. Era una llamada tras otra. En los últimos tiempos, no puedo contestar llamadas en una audiencia como en la que estamos hoy. Pero eso sí que es difícil, en este caso yo en más de 21 mil interceptaciones tenga la mente ajustada para en unas cosas mentir y en otras decir la verdad. No, señora juez, la intensidad de registros tienen que demostrar que yo siempre pedía la verdad. Siempre contesto la verdad”, dijo Uribe en plena audiencia.

Y dijo también que él no tenía la capacidad para condicionar el testimonio de Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra o algunos testigos: “imagínese yo, señora juez, su estatus en Estados Unidos no le permite mentir porque pierde los beneficios que tiene. No hay una sola prueba para inferir que yo le ofrecí algo a Juan Carlos Sierra ni a él directamente ni a través del abogado Diego Cadena. Menos haber pedido que se callara”.

El caso de Diego Cadena

Cabe recordar que Cadena fue grabado por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien se encontraba en la cárcel La Picota, mientras le hacía ofrecimientos para firmar un documento. Igualmente, una reunión en una cafetería ubicada en el centro de Bogotá entre el abogado y Deyanira Gómez, entonces esposa de Monsalve, fue grabada por ella y un agente encubierto del CTI de la Fiscalía.

En repetidas oportunidades, el abogado ha manifestado que es inocente. Recientemente, la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá lo suspendió por tres años del ejercicio del Derecho debido a las presiones indebidas que ejerció sobre Monsalve.