Un nuevo lío le cayó en encima al ya emproblemado exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Olmedo López, y a su antecesor, Eduardo José González, a quienes les acaban de proferir cargos.

El motivo es claro, luego de la avalancha que destruyó el municipio de Mocoa, Putumayo, llegaron las promesas de reconstrucción encabezadas por la entidad y, al sol de hoy, aún están en mora de entregarlas.

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría, la decisión se tomó “por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras de reconstrucción, las cuales fueron financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por un poco más de 185.093 millones de pesos”.

“Al parecer, los entonces funcionarios omitieron realizar de manera oportuna la gestión oficial para reencauzar el proyecto de inversión, remover los obstáculos surgidos durante su desarrollo y continuar con su ejecución hasta lograr su finalización exitosa”, informaron desde la Procuraduría.

Por eso, en la investigación del ente de control disciplinario se busca establecer si las deficiencias en la planeación de los proyectos, "afectaron de manera directa su ejecución, y retrasos significativos en el desarrollo de las obras de mitigación del riesgo sin aparente justificación, entre otras presuntas irregularidades".

La alarma es clara y los exdirectores de la UNGRD están cerca de una sanción de fondo, pues no se puede explicar cómo, después de ocho años, el proyecto no se ha culminado, así lo establece la Procuraduría en el pliego de cargos contra los dos emproblemados exfuncionarios.

“En total, el proyecto incluía la ejecución de 17 contratos de obra y otros 11 de interventoría, que tenían como finalidad realizar 56 obras de mitigación del riesgo luego de las inundaciones registradas en 2017 y 2018, que ocasionaron graves daños a la infraestructura del municipio", explicaron desde la Procuraduría.