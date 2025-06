“Portugal negó libertad a Papá Pitufo y su extradición se daría en un término muy corto”: fiscal Camargo

La fiscal Luz Adriana Camargo no descartó que la extradición a Colombia de Papá Pitufo se dé en un corto tiempo. También reveló que le negaron una petición de libertad en Portugal. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/isTWmSEHup

“Portugal nos hizo conocer que el Tribunal Supremo no sólo ratificó la extradición que ustedes ya conocían, sino que además, y esta es la nueva noticia, negó la libertad que venía solicitada por la defensa y otorgó un plazo que, si mal no recuerdo es de 20 días, para que la autoridad administrativa que está viendo el tema del asilo decida sobre el particular; lo que quiere decir que es muy probable que esa extradición se concrete en un término muy corto”, señaló Camargo.