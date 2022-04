Preguntas sobre aborto y matrimonio entre parejas del mismo sexo dispararon a Carlos Antonio Vélez

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez cumplió 50 años de trayectoria profesional. En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, el comunicador habló sobre varios temas más allá del fútbol que es su pasión y sobre el que es considerado uno de los más expertos analistas del país.

Sobre la despenalización del aborto, una decisión de la Corte Constitucional que generó polémica en distintos sectores, dijo que no está de acuerdo.

“Horrible. Es que a los seis meses hay vida. ¿Quién les dijo que de la noche a la mañana todos los principios desaparecieron?”, cuestionó Vélez.

Considera que estas decisiones deben de ser tomadas en conjunto por la sociedad y no simplemente por pocas personas. “Ese tipo de decisiones tiene que pasar por las mayorías, en una decisión masiva y popular. Uno no puede estar jugando con la vida de las personas desde el Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo. La vida hay que respetarla”, señaló el periodista deportivo.

Sobre permitir el matrimonio en parejas del mismo sexo, Vélez comentó que aunque no es un tema sencillo, respeta las decisiones individuales, aunque concibe la familia de una sola forma.

“Ese es un tema muy espinoso, no me meto en la vida de nadie. Creo que la familia, como está constituida, tiene una sola forma, no hay otra. Pero respeto las posiciones en contrario”, dijo Vélez.

El periodista habló de otros temas personales. Por ejemplo, de sus nietos y cómo lo llaman. “Antonio me dice abuelo y Hannah me dice abuelito Carlitos o abuelo Carlos Antonio”, señaló.

Contó que por más increíble que parezca, Antonio aún no es aficionado al fútbol, sino que le gusta el baloncesto, a pesar de que está en un “colegio futbolero”. “En cualquier momento, le nacerá y, si no le nace, tranquilo. Lo importante es que sea juicioso y un hombre de bien”, contó Vélez.

También habló de su hijo el periodista Luis Carlos Vélez, director de La FM, que a pesar de que ―al igual que su padre― tiene la pasión por el periodismo, no se fue por la línea deportiva.

”Lo habíamos preparado para otra cosa. Me alegra mucho, lo hace muy bien. Es un muchacho que se preparó para ser un gran economista, y lo está haciendo muy bien como periodista. Yo, la verdad, no me he metido en su carrera. Trato en la medida de lo posible de guardar la distancia, él es absolutamente autónomo e independiente. Y sabe lo que hace, en La FM le ha ido muy bien”, señaló el periodista deportivo.

Vélez agradeció a la audiencia que lo ha escuchado durante estos 50 años de carrera en los diferentes medios por los que ha transmitido. Dice que si tiene tiempo tal vez pensaría escribir un libro, pero que ahora no lo tiene contemplado.

“Me voy a retirar el día en que yo quiera. Esa decisión la voy a tomar yo. Sueño con el día en el que me siente en la radio y les diga: hasta aquí llegué, hoy fue mi último día, hasta luego. Y me fui porque quise. O en la televisión, comentando un partido, decirles: bueno, señores, yo a partir de mañana no vengo más a trabajar. Y se acabó. O sea que esa decisión la voy a tomar yo, Dios mediante. Nadie la va a tomar por mí. Eso sí tenga la más absoluta seguridad”, aclaró el periodista.

Vélez se ha caracterizado por sus comentarios directos y muchas veces críticos en contra de los jugadores de la Selección Colombia y de sus directivos.

En medio de la entrevista también se refirió, y reveló detalles, sobre Pékerman, James Rodríguez y varios episodios del combinado nacional y de su carrera periodística.